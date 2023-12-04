Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
DST3030/70
2400 Вт
Підошва з керамічним покриттям
Паровий удар 180 г
Керамічне покриття
Сильний паровий удар забезпечує додаткову потужність для глибшого проникнення у тканину та легкого усунення важких складок.
Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.
3.6
з 5
5
Відгуки
КаваРома60
04/12/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудова праска
Наразі все сподобалося, свої функції виконує добре.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Krasivenskih
26/10/2021
Україна
Лучший выбор!
Пользуюсь товаром около 3 лет,довольна выбором,рекомендую:отлично гладит,легко и быстро, детали все целы,не сносились, нареканий нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Andrea 666
01/10/2023
Slovensko
Перевірений покупець
Philips
Som spokojna z vyrobkom Philips nahrievanie rychle
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička