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Усі серії

  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки

Серія 3000Парова праска

DST3030/70

3.6
| (5) Відгуки
Потужна пара для усунення кожної складки
Наша парова праска серії 3000 полегшує прасування завдяки потужному паровому удару, який усуває важкі складки. Керамічна підошва забезпечує гладке ковзання, а резервуар для води ємністю 300 мл достатньо великий для прасування меншої кількості одягу без повторного наповнення.
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Паровий удар до 180 г

Потужна пара для усунення кожної складки

  • 2400 Вт

  • Підошва з керамічним покриттям

  • Паровий удар 180 г

  • Керамічне покриття

Паровий удар до 180 г для додаткової потужності

Паровий удар до 180 г для додаткової потужності

Сильний паровий удар забезпечує додаткову потужність для глибшого проникнення у тканину та легкого усунення важких складок.

Постійна подача пари до 40 г/хв для стабільної роботи

Постійна подача пари до 40 г/хв для стабільної роботи

Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.

2400 Вт для швидкого нагрівання

2400 Вт для швидкого нагрівання

Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.6

з 5

5

Відгуки

2

04/12/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудова праска

Наразі все сподобалося, свої функції виконує добре.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Лучший выбор!

Пользуюсь товаром около 3 лет,довольна выбором,рекомендую:отлично гладит,легко и быстро, детали все целы,не сносились, нареканий нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

01/10/2023

Slovensko

Slovensko

Перевірений покупець

Philips

Som spokojna z vyrobkom Philips nahrievanie rychle

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička

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