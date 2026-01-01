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DST3040/70
2600 Вт
Підошва з керамічним покриттям
Паровий удар 200 г
Керамічне покриття
Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.
Потужний паровий удар забезпечує додаткову потужність для глибшого проникнення у тканину й легкого усунення важких складок.
Наша надійна керамічна підошва добре ковзає по будь-якій тканині, яку можна прасувати. Вона має захист від прилипання та подряпин, її легко підтримувати в чистоті.
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