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Усі серії

  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки
  • Потужна пара для усунення кожної складки

Серія 3000Парова праска

DST3040/70

Потужна пара для усунення кожної складки
Наша парова праска серії 3000 полегшує прасування завдяки потужному паровому удару, який усуває важкі складки. Керамічна підошва забезпечує гладке ковзання, а резервуар для води ємністю 300 мл достатньо великий для прасування меншої кількості одягу без повторного наповнення.
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Паровий удар до 200 г

Потужна пара для усунення кожної складки

  • 2600 Вт

  • Підошва з керамічним покриттям

  • Паровий удар 200 г

  • Керамічне покриття

Постійна подача пари до 40 г/хв для стабільної роботи

Постійна подача пари до 40 г/хв для стабільної роботи

Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.

Паровий удар до 200 г для додаткової потужності

Паровий удар до 200 г для додаткової потужності

Потужний паровий удар забезпечує додаткову потужність для глибшого проникнення у тканину й легкого усунення важких складок.

Керамічна підошва, яка гладко ковзає

Керамічна підошва, яка гладко ковзає

Наша надійна керамічна підошва добре ковзає по будь-якій тканині, яку можна прасувати. Вона має захист від прилипання та подряпин, її легко підтримувати в чистоті.

Технічні характеристики

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