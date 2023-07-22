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  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня

Серія 5000Парова праска

DST5030/20

4.4
| (28) Відгуки | 85% рекомендують цей виріб
Створена для роботи щодня
Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування. Ця високоякісна праска, оснащена підошвою SteamGlide Plus із захистом від подряпин, яка забезпечує рівномірну подачу пари і має вбудовану функцію очищення від накипу, пропонує тривалу ефективність.
Переглянути всі переваги

Термін експлуатації підошви SteamGlide Plus у 4 рази довший*

Створена для роботи щодня

  • 2400 Вт

  • Підошва SteamGlide Plus

  • Паровий удар 180 г

  • SteamGlide Plus

  • Безпечне автоматичне вимкнення

2400 Вт для швидкого нагрівання

2400 Вт для швидкого нагрівання

Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.

Підошва із захистом від подряпин забезпечує легке ковзання

Підошва із захистом від подряпин забезпечує легке ковзання

Наша спеціальна підошва SteamGlide Plus легко ковзає по будь-якій тканині. Вона також має антипригарне покриття, захист від подряпин та легко чиститься.

Система «крапля-стоп» запобігає утворенню плям під час прасування

Система «крапля-стоп» запобігає утворенню плям під час прасування

Система «крапля-стоп» дозволяє впевнено прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

28

Відгуки

85%

рекомендують цей виріб

3

22/07/2023

Україна

Україна

Покупкою задоволена, рекомендую дану модель

Зручна у використанні, приємно лягає в руку, не важка, речі добре розглажуються. Не протікає, має гарний дизайн.

Плюси

Швидкий нагрів, легке прасування, автовідключення

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

05/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудова праска за доступною ціною

В цій моделі праски все відповідає опису: нагрівається швидко, прасує класно, дріт обертаєттся. Для мене важливою у виборі праски була зокрема іі вага, у цій можелі вона не велика, рука не втомиться прасувати велику кількість речей. Чудовий вибір! Оглянула модель в магазинах, замовила тут на сайті он-лайн. Доставка швидка. З сайту купую вже не вперше

Плюси

Не велика вага, швидко нагрівається

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

08/06/2022

Україна

Україна

Праска має потужний паровий удар

Рекомендую цей прилад, легко справляється з різними типами тканини, завдяки якісній підошві не боїться подряпин

Плюси

Якісно виконує свої функції

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

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      Примітки

      1. Протестовано в порівнянні з підошвою Philips з антипригарним покриттям