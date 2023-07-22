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2400 Вт
Підошва SteamGlide Plus
Паровий удар 180 г
SteamGlide Plus
Безпечне автоматичне вимкнення
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.
Наша спеціальна підошва SteamGlide Plus легко ковзає по будь-якій тканині. Вона також має антипригарне покриття, захист від подряпин та легко чиститься.
Система «крапля-стоп» дозволяє впевнено прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.
4.4
з 5
28
Відгуки
85%
рекомендують цей виріб
Victoriyan
22/07/2023
Україна
Частина акції
Покупкою задоволена, рекомендую дану модель
Зручна у використанні, приємно лягає в руку, не важка, речі добре розглажуються. Не протікає, має гарний дизайн.
Плюси
Швидкий нагрів, легке прасування, автовідключення
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
benotti
05/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудова праска за доступною ціною
В цій моделі праски все відповідає опису: нагрівається швидко, прасує класно, дріт обертаєттся. Для мене важливою у виборі праски була зокрема іі вага, у цій можелі вона не велика, рука не втомиться прасувати велику кількість речей. Чудовий вибір! Оглянула модель в магазинах, замовила тут на сайті он-лайн. Доставка швидка. З сайту купую вже не вперше
Плюси
Не велика вага, швидко нагрівається
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Ruta6789
08/06/2022
Україна
Частина акції
Праска має потужний паровий удар
Рекомендую цей прилад, легко справляється з різними типами тканини, завдяки якісній підошві не боїться подряпин
Плюси
Якісно виконує свої функції
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Протестовано в порівнянні з підошвою Philips з антипригарним покриттям