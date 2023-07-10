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  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня

Серія 5000Парова праска

DST5040/80

5
| (17) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Створена для роботи щодня
Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування. Ця високоякісна праска, оснащена підошвою SteamGlide Plus із захистом від подряпин, яка забезпечує рівномірну подачу пари і має вбудовану функцію очищення від накипу, пропонує тривалу ефективність.
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Термін експлуатації підошви SteamGlide Plus у 4 рази довший*

Створена для роботи щодня

  • 2600 Вт

  • Підошва SteamGlide Plus

  • Паровий удар 200 г

  • SteamGlide Plus

  • Безпечне автоматичне вимкнення

2600 Вт для швидкого нагрівання

2600 Вт для швидкого нагрівання

Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.

Підошва із захистом від подряпин забезпечує легке ковзання

Підошва із захистом від подряпин забезпечує легке ковзання

Наша спеціальна підошва SteamGlide Plus легко ковзає по будь-якій тканині. Вона також має антипригарне покриття, захист від подряпин та легко чиститься.

Система «крапля-стоп» запобігає утворенню плям під час прасування

Система «крапля-стоп» запобігає утворенню плям під час прасування

Система «крапля-стоп» дозволяє впевнено прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

17

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

10/07/2023

Україна

Україна

Вибором праски задоволена!

Шкода, що не придбала раніше. Прасувати з нею - це одне задоволення. Рекомендую: співвідношення ціна-якість та цікавий дизайн,який візуалньно виглядає ще краще, ніж на фото.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

18/12/2022

Україна

Україна

Технологічна праска

Классний варіант для прасування і відпарювання речей.Технологічна підошва, яка легко ковзає по тканині та підбирається до найскладніших місць - все це прискорює та значно полегшує процес прасування. У руці лежить зручно, рука не втомлюється, відчувається вага. Дуже задоволені

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

21/11/2022

Україна

Україна

Чорна, потужна і просто дуже класна праска

Дуже стильно виглядає і класна потужність та паровий удар. Користуюсь десь півроку. Праска служить чудово, нарікань немає. Подобається можливість верикального прасування: штори, одяг - вогонь!

Плюси

бренд, дизайн, крутий результат прасування

Мінуси

не вистачає золотої окантовочки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

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      Примітки

      1. Протестовано в порівнянні з підошвою Philips з антипригарним покриттям