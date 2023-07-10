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2600 Вт
Підошва SteamGlide Plus
Паровий удар 200 г
SteamGlide Plus
Безпечне автоматичне вимкнення
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.
Наша спеціальна підошва SteamGlide Plus легко ковзає по будь-якій тканині. Вона також має антипригарне покриття, захист від подряпин та легко чиститься.
Система «крапля-стоп» дозволяє впевнено прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.
5.0
з 5
17
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Домогосподарка
10/07/2023
Україна
Вибором праски задоволена!
Шкода, що не придбала раніше. Прасувати з нею - це одне задоволення. Рекомендую: співвідношення ціна-якість та цікавий дизайн,який візуалньно виглядає ще краще, ніж на фото.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Zebr@81
18/12/2022
Україна
Технологічна праска
Классний варіант для прасування і відпарювання речей.Технологічна підошва, яка легко ковзає по тканині та підбирається до найскладніших місць - все це прискорює та значно полегшує процес прасування. У руці лежить зручно, рука не втомлюється, відчувається вага. Дуже задоволені
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
zHiraFF
21/11/2022
Україна
Частина акції
Чорна, потужна і просто дуже класна праска
Дуже стильно виглядає і класна потужність та паровий удар. Користуюсь десь півроку. Праска служить чудово, нарікань немає. Подобається можливість верикального прасування: штори, одяг - вогонь!
Плюси
бренд, дизайн, крутий результат прасування
Мінуси
не вистачає золотої окантовочки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Протестовано в порівнянні з підошвою Philips з антипригарним покриттям