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    5000 Series

    Парова праска

    DST5040/80
    Загальна оцінка / 5
    • Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня
      -{discount-value}

      5000 Series Парова праска

      DST5040/80
      Загальна оцінка / 5

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування. Ця високоякісна праска, оснащена підошвою SteamGlide Plus із захистом від подряпин, яка забезпечує рівномірну подачу пари і має вбудовану функцію очищення від накипу, пропонує тривалу ефективність. Переглянути усі переваги

      5000 Series Парова праска

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування. Ця високоякісна праска, оснащена підошвою SteamGlide Plus із захистом від подряпин, яка забезпечує рівномірну подачу пари і має вбудовану функцію очищення від накипу, пропонує тривалу ефективність. Переглянути усі переваги

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування. Ця високоякісна праска, оснащена підошвою SteamGlide Plus із захистом від подряпин, яка забезпечує рівномірну подачу пари і має вбудовану функцію очищення від накипу, пропонує тривалу ефективність. Переглянути усі переваги

      5000 Series Парова праска

      Створена для роботи щодня

      Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування. Ця високоякісна праска, оснащена підошвою SteamGlide Plus із захистом від подряпин, яка забезпечує рівномірну подачу пари і має вбудовану функцію очищення від накипу, пропонує тривалу ефективність. Переглянути усі переваги

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        5000 Series

        5000 Series

        Парова праска

        - {discount-value}

        Усього:

        Створена для роботи щодня

        Термін експлуатації підошви SteamGlide Plus у 4 рази довший*

        • 2600 Вт
        • Постійна подача пари 45 г/хв.
        • Паровий удар 200 г
        • Підошва SteamGlide Plus
        2600 Вт для швидкого нагрівання

        2600 Вт для швидкого нагрівання

        Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.

        Підошва із захистом від подряпин забезпечує легке ковзання

        Підошва із захистом від подряпин забезпечує легке ковзання

        Наша спеціальна підошва SteamGlide Plus легко ковзає по будь-якій тканині. Вона також має антипригарне покриття, захист від подряпин та легко чиститься.

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" дозволяє впевнено прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

        Подача пари до 45 г/хв. для потужної, впевненої роботи

        Подача пари до 45 г/хв. для потужної, впевненої роботи

        Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.

        Вбудований перемикач для очищення від накипу, тривала ефективність відпарювання

        Вбудований перемикач для очищення від накипу, тривала ефективність відпарювання

        У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана. Очищення від накипу – це вбудована функція очищення для видалення кальцію або накипу і підтримання максимальної ефективності.

        Зручна, текстурна ручка для комфортного тримання

        Зручна, текстурна ручка для комфортного тримання

        Текстурна ручка забезпечує комфортне, ергономічне тримання, завдяки чому праска не сповзає.

        Паровий удар до 200 г розпрасовує важкі складки

        Паровий удар до 200 г розпрасовує важкі складки

        Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

        Перевірений шнур для максимальної надійності та безпеки

        Перевірений шнур для максимальної надійності та безпеки

        Усі шнури наших парових прасок пройшли перевірку на максимальну безпеку та надійність.

        Вертикальне відпарювання для підвішених речей

        Функція вертикального відпарювання дозволяє освіжати одяг безпосередньо на вішаку та усуває складки на занавісках, коли вони висять. Дошка для прасування не потрібна.

        Технічні характеристики

        • Простий у використанні

          Ємність резервуара для води
          320  ml
          Назва підошви
          SteamGlide Plus
          Можна використовувати водопровідну воду
          Так
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Додаткова стійкість на п’яті
          Так
          Надзвичайно великий отвір для наливання води
          Так

        • Швидке усунення складок

          Потужність
          2600  W
          Паровий удар
          200  g
          Постійна подача пари
          45  g/min
          Розпилювач води
          Так

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Вбудований перемикач для видалення накипу

        • Розмір і вага

          Вага праски
          1,255  kg
          Розміри упаковки (ШхВхД)
          33,2x16,7x13,7  cm
          Розміри виробу (ШxВxД)
          31,2x14,7x12,7  cm

        • Екологічність

          User manual
          100% перероблений папір

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

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              • Протестовано в порівнянні з підошвою Philips з антипригарним покриттям

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