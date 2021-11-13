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  • Менше доливань води для довшого прасування
  • Менше доливань води для довшого прасування
  • Менше доливань води для довшого прасування
  • Менше доливань води для довшого прасування
  • Менше доливань води для довшого прасування
  • Менше доливань води для довшого прасування
  • Менше доливань води для довшого прасування
  • Менше доливань води для довшого прасування

Більше не доступний

6000 seriesПарова праска

DST6008/20

5
| (264) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Менше доливань води для довшого прасування
Лінійка парових прасок Philips серії 6000 має один із найбільших резервуарів для води серед парових прасок. Прасуйте довше без доливання води! Потужна пара дасть змогу легко усувати стійкі складки.
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Праска з великим резервуаром для води

Менше доливань води для довшого прасування

  • 2600 Вт

  • Пара 40 г/хв.; паровий удар 220 г

  • Надвеликий резервуар для води 550 мл

  • Керамічна підошва

Керамічна підошва для легкого ковзання по тканині

Керамічна підошва для легкого ковзання по тканині

Керамічна підошва забезпечує захист від подряпин, легко ковзаючи.

Постійна подача пари до 40 г/хв.

Постійна подача пари до 40 г/хв.

Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Паровий удар до 220 г для найважчих складок

Паровий удар до 220 г для найважчих складок

Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

264

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

2
1

13/11/2021

Україна

Україна

Хороший выбор утюга

Данная модель у меня уже больше трех лет. Много положительных моментов: самоочистка и это действительно работает, нажал на кнопку и утюг не пачкает твои вещи; ударная мощность пара, выглаживает как простую ткань, так и лен; тонкий носик с паром помогает выгладить труднодоступные места. И сам утюг очень красивый, за столько лет не поменялся внешний вид. Длинный шнур в тканевой обплетке это тоже положительный момент.

Плюси

функциональный

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6000 series DST6008/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6000 series DST6008/20 Парова праска

12/11/2021

Україна

Україна

Дуже зручно та швидко

Мені дуже подобається праска , вона буде зручна, єргономічна , легка , я задоволення як вона працює .

Плюси

Беріть

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6000 series DST6008/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6000 series DST6008/20 Парова праска

11/11/2021

Україна

Україна

Незмінний помічниця.

Проста в експлуатації та обслуговуванні. Ідеальний результат, як завжди.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6000 series DST6008/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 6000 series DST6008/20 Парова праска

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