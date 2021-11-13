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Більше не доступний
2600 Вт
Пара 40 г/хв.; паровий удар 220 г
Надвеликий резервуар для води 550 мл
Керамічна підошва
Керамічна підошва забезпечує захист від подряпин, легко ковзаючи.
Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
5.0
з 5
264
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
polj
13/11/2021
Україна
Частина акції
Хороший выбор утюга
Данная модель у меня уже больше трех лет. Много положительных моментов: самоочистка и это действительно работает, нажал на кнопку и утюг не пачкает твои вещи; ударная мощность пара, выглаживает как простую ткань, так и лен; тонкий носик с паром помогает выгладить труднодоступные места. И сам утюг очень красивый, за столько лет не поменялся внешний вид. Длинный шнур в тканевой обплетке это тоже положительный момент.
Плюси
функциональный
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series DST6008/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series DST6008/20 Парова праска
Svetalem
12/11/2021
Україна
Частина акції
Дуже зручно та швидко
Мені дуже подобається праска , вона буде зручна, єргономічна , легка , я задоволення як вона працює .
Плюси
Беріть
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series DST6008/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series DST6008/20 Парова праска
Tetyankaduaden
11/11/2021
Україна
Частина акції
Незмінний помічниця.
Проста в експлуатації та обслуговуванні. Ідеальний результат, як завжди.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series DST6008/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series DST6008/20 Парова праска