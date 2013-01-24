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6000 series

Парова праска

DST6008/20
Загальна оцінка / 5
  • Менше доливань води для довшого прасування Менше доливань води для довшого прасування Менше доливань води для довшого прасування
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    6000 series Парова праска

    DST6008/20
    Загальна оцінка / 5

    Менше доливань води для довшого прасування

    Лінійка парових прасок Philips серії 6000 має один із найбільших резервуарів для води серед парових прасок. Прасуйте довше без доливання води! Потужна пара дасть змогу легко усувати стійкі складки. Переглянути усі переваги

    6000 series Парова праска

    Менше доливань води для довшого прасування

    Лінійка парових прасок Philips серії 6000 має один із найбільших резервуарів для води серед парових прасок. Прасуйте довше без доливання води! Потужна пара дасть змогу легко усувати стійкі складки. Переглянути усі переваги

    Менше доливань води для довшого прасування

    Лінійка парових прасок Philips серії 6000 має один із найбільших резервуарів для води серед парових прасок. Прасуйте довше без доливання води! Потужна пара дасть змогу легко усувати стійкі складки. Переглянути усі переваги

    6000 series Парова праска

    Менше доливань води для довшого прасування

    Лінійка парових прасок Philips серії 6000 має один із найбільших резервуарів для води серед парових прасок. Прасуйте довше без доливання води! Потужна пара дасть змогу легко усувати стійкі складки. Переглянути усі переваги

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      Менше доливань води для довшого прасування

      Праска з великим резервуаром для води

      • 2600 Вт
      • Пара 40 г/хв.; паровий удар 220 г
      • Надвеликий резервуар для води 550 мл
      • Керамічна підошва
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      Постійна подача пари до 40 г/хв.

      Постійна подача пари до 40 г/хв.

      Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

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      Паровий удар до 220 г для найважчих складок

      Паровий удар до 220 г для найважчих складок

      Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

      Функція Calc Clean запобігає утворенню накипу в прасці.

      Функція Calc Clean запобігає утворенню накипу в прасці.

      Функція Calc Clean дозволяє видалити часточки накипу з праски Philips, просто промивши її водою. Регулярне очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски.

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне усування складок

        Підошва
        Керамічне покриття
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Різноманітні налаштування пари
        Так
        Розпилення
        Так

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        550  мл
        Система "крапля-стоп"
        Так
        Час нагрівання
        0,40  хв.
        Довжина шнура живлення
        2,5  м
        Вільний шнур (повертається)
        Вільний на 360 градусів шнур

      • Очищення від накипу

        Рішення для очищення від накипу
        Самоочищення

      • Технічні характеристики

        Вага праски
        1,3  кг
        Розміри виробу
        29,7x14,6x12,2  см
        Розміри упаковки
        31,5x17x14  см

      • Швидке усунення складок

        Постійна подача пари
        40  г/хв.
        Потужність
        2600  Вт
        Паровий удар
        220  г
        Регулювання рівня подачі пари
        Так
        Напруга
        220–240  В

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