Менше доливань води для довшого прасування
Лінійка парових прасок Philips серії 6000 має один із найбільших резервуарів для води серед парових прасок. Прасуйте довше без доливання води! Потужна пара дасть змогу легко усувати стійкі складки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Менше доливань води для довшого прасування
Лінійка парових прасок Philips серії 6000 має один із найбільших резервуарів для води серед парових прасок. Прасуйте довше без доливання води! Потужна пара дасть змогу легко усувати стійкі складки. Переглянути усі переваги
Менше доливань води для довшого прасування
Лінійка парових прасок Philips серії 6000 має один із найбільших резервуарів для води серед парових прасок. Прасуйте довше без доливання води! Потужна пара дасть змогу легко усувати стійкі складки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Менше доливань води для довшого прасування
Лінійка парових прасок Philips серії 6000 має один із найбільших резервуарів для води серед парових прасок. Прасуйте довше без доливання води! Потужна пара дасть змогу легко усувати стійкі складки. Переглянути усі переваги
Керамічна підошва забезпечує захист від подряпин, легко ковзаючи.
Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Комфортне прасування з меншою кількістю доливань. Надзвичайно великий резервуар на 550 мл води забезпечує довше прасування без наповнення.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
Функція Calc Clean дозволяє видалити часточки накипу з праски Philips, просто промивши її водою. Регулярне очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски.
Швидке та потужне усування складок
Легкість у використанні
Очищення від накипу
Технічні характеристики
Швидке усунення складок