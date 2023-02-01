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Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із підвищеною стійкістю до подряпин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гарантовано ефективна пара
Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із підвищеною стійкістю до подряпин. Переглянути усі переваги
Гарантовано ефективна пара
Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із підвищеною стійкістю до подряпин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гарантовано ефективна пара
Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із підвищеною стійкістю до подряпин. Переглянути усі переваги
Парова праска, колір: темно-синій
Усього:
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання.
Наша система "крапля-стоп" запобігає протіканню для уникнення плям від води та впевненого прасування за будь-якої температури.
Наша підошва SteamGlide Plus забезпечує чудове ковзання на будь-якому одязі. Відмінна стійкість до подряпин і зношування, антипригарне покриття і простота чищення.
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування.
З великим резервуаром для води ємністю 300 мл потрібно менше доливань, завдяки чому можна прасувати більше одягу за раз.
Функція вертикального відпарювання дозволяє освіжати одяг безпосередньо на вішаку та усуває складки з тканин, які висять (наприклад, занавісок). Дошка для прасування не потрібна.
Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 50% більше пари для швидшого усунення складок.
Керуйте підвищеною температурою та змінним налаштуванням пари легко й точно. Ви завжди підтримуватиме температуру та тиск пари, що відповідають характеристикам вашого одягу.
Праска вимкнеться сама, якщо її залишити без руху. У положенні на підошві вона автоматично вимкнеться через 30 секунд, а на п’яті – через 8 хвилин.
Швидке та потужне усування складок
Очищення від накипу
Екологічність
Простий у використанні
Гарантія
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