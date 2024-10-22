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Розширена гарантія 3 роки
Постійна подача пари 50 г/хв.
Паровий удар 250 г
Підошва SteamGlide Plus
Безпечне автоматичне вимкнення
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання.
Наша система "крапля-стоп" запобігає протіканню для уникнення плям від води та впевненого прасування за будь-якої температури.
4.0
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Elizabeth27
22/10/2024
Україна
Перевірений покупець
Чудова праска, те що треба!
Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Baraban
02/07/2024
Україна
Перевірений покупець
Обычный утюг
Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг
Мінуси
Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
LudMilka_11
01/05/2024
Україна
Задоволення при використанні праски
Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%
Плюси
Не пригодах подошва
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur