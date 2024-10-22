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  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара

серія 7000Парова праска Azur

DST7030/20

4
| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Гарантовано ефективна пара
Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із підвищеною стійкістю до подряпин.
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Завдяки вдосконаленій функції парового удару

Гарантовано ефективна пара

  • Постійна подача пари 50 г/хв.

  • Паровий удар 250 г

  • Підошва SteamGlide Plus

  • Безпечне автоматичне вимкнення

Паровий удар до 250 г розпрасовує важкі складки

Паровий удар до 250 г розпрасовує важкі складки

Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

Швидке видалення накипу

Швидке видалення накипу

Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання.

Система «крапля-стоп» запобігає утворенню плям під час прасування

Система «крапля-стоп» запобігає утворенню плям під час прасування

Наша система "крапля-стоп" запобігає протіканню для уникнення плям від води та впевненого прасування за будь-якої температури.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2

22/10/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудова праска, те що треба!

Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

02/07/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Обычный утюг

Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг

Мінуси

Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

01/05/2024

Україна

Україна

Задоволення при використанні праски

Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%

Плюси

Не пригодах подошва

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

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