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  • Гарантовано ефективна пара
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  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара

Azur Серія 7000Парова праска

DST7040/80

4.4
| (85) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб
Гарантовано ефективна пара
Ексклюзивна технологія підошви SteamGlide Elite із підвищеною стійкістю до подряпин і функція швидкого видалення накипу для тривалої роботи.
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Підошва SteamGlideElite: оптимальне ковзання та довговічність

Гарантовано ефективна пара

  • Постійна подача пари 50 г/хв.

  • Паровий удар 250 г

  • Підошва SteamGlide Elite

  • Безпечне автоматичне вимкнення

Паровий удар до 250 г розпрасовує важкі складки

Паровий удар до 250 г розпрасовує важкі складки

Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

SteamGlide Elite – наша підошва з найкращим ковзанням і захистом від подряпин

SteamGlide Elite – наша підошва з найкращим ковзанням і захистом від подряпин

Ексклюзивна підошва Philips SteamGlide Elite – це наша найкраща підошва, що відмінно ковзає та має максимальний захист від подряпин.

Швидке видалення накипу

Швидке видалення накипу

Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

85

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

4
3

08/05/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Швидко розігрівається

Швидко розігрівається, добре розпрасовує, не присипає до тканини

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска

02/04/2023

Україна

Україна

найліпший вибір

Доброго дня, вирішив залишити відгук щоб інші також зробили розумний вибір. Придбав нещодавно цю праску бо наша вже зовсім не хотіла працювати, хоча була одна з найдорощчих, виявилось що в магазині нас не надули та порекомендували дійсно добру річ. Має міцний паровий удар та добру постійну пару, що для мене дуже важливо. Дуже подобаєтся мені та жінці усім рекомендую

Плюси

хороша міцне покриття, та добрий паровий удар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

29/03/2023

Україна

Україна

Хороша праска.

Праска нагрівається буквально за декілька секунд. Має зручну форму підошви, що дозволяє легко пасувати сорочки з ґудзиками і підошва стійка до подряпин, що не страшнобіля тих самих ґудзиків прасувати. Не залишає блиску на речах і має відмінний паровий удар.

Плюси

Паровий удар, дизайн, підошва, ціна.

Мінуси

Не виявлено

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

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