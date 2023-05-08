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Постійна подача пари 50 г/хв.
Паровий удар 250 г
Підошва SteamGlide Elite
Безпечне автоматичне вимкнення
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Ексклюзивна підошва Philips SteamGlide Elite – це наша найкраща підошва, що відмінно ковзає та має максимальний захист від подряпин.
Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання.
4.4
з 5
85
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Бугімен
08/05/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Швидко розігрівається
Швидко розігрівається, добре розпрасовує, не присипає до тканини
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска
Дантес
02/04/2023
Україна
Частина акції
найліпший вибір
Доброго дня, вирішив залишити відгук щоб інші також зробили розумний вибір. Придбав нещодавно цю праску бо наша вже зовсім не хотіла працювати, хоча була одна з найдорощчих, виявилось що в магазині нас не надули та порекомендували дійсно добру річ. Має міцний паровий удар та добру постійну пару, що для мене дуже важливо. Дуже подобаєтся мені та жінці усім рекомендую
Плюси
хороша міцне покриття, та добрий паровий удар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur
Oksana1967
29/03/2023
Україна
Хороша праска.
Праска нагрівається буквально за декілька секунд. Має зручну форму підошви, що дозволяє легко пасувати сорочки з ґудзиками і підошва стійка до подряпин, що не страшнобіля тих самих ґудзиків прасувати. Не залишає блиску на речах і має відмінний паровий удар.
Плюси
Паровий удар, дизайн, підошва, ціна.
Мінуси
Не виявлено
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur