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Ексклюзивна технологія підошви SteamGlide Elite із підвищеною стійкістю до подряпин і функція швидкого видалення накипу для тривалої роботи. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гарантовано ефективна пара
Ексклюзивна технологія підошви SteamGlide Elite із підвищеною стійкістю до подряпин і функція швидкого видалення накипу для тривалої роботи. Переглянути усі переваги
Гарантовано ефективна пара
Ексклюзивна технологія підошви SteamGlide Elite із підвищеною стійкістю до подряпин і функція швидкого видалення накипу для тривалої роботи. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гарантовано ефективна пара
Ексклюзивна технологія підошви SteamGlide Elite із підвищеною стійкістю до подряпин і функція швидкого видалення накипу для тривалої роботи. Переглянути усі переваги
Парова праска HV, колір: чорний/золотий
Усього:
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Ексклюзивна підошва Philips SteamGlide Elite – це наша найкраща підошва, що відмінно ковзає та має максимальний захист від подряпин.
Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання.
Наша система "крапля-стоп" запобігає протіканню для уникнення плям від води та впевненого прасування за будь-якої температури.
З великим резервуаром для води ємністю 300 мл потрібно менше доливань, завдяки чому можна прасувати більше одягу за раз.
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування.
Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 50% більше пари для швидшого усунення складок.
Функція вертикального відпарювання дозволяє освіжати одяг безпосередньо на вішаку та усуває складки з тканин, які висять (наприклад, занавісок). Дошка для прасування не потрібна.
Керуйте підвищеною температурою та змінним налаштуванням пари легко й точно. Ви завжди підтримуватиме температуру та тиск пари, що відповідають характеристикам вашого одягу.
Праска вимкнеться сама, якщо її залишити без руху. У положенні на підошві вона автоматично вимкнеться через 30 секунд, а на п’яті – через 8 хвилин.
Швидке та потужне усування складок
Очищення від накипу
Екологічність
Простий у використанні
Гарантія
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