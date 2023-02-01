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    7000 Series

    Парова праска HV, колір: «Темно-фіолетова магія»

    DST7061/30
    Загальна оцінка / 5
    • Гарантовано ефективна пара Гарантовано ефективна пара Гарантовано ефективна пара
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      7000 Series Парова праска HV, колір: «Темно-фіолетова магія»

      DST7061/30
      Загальна оцінка / 5

      Гарантовано ефективна пара

      Ексклюзивна технологія підошви SteamGlide Elite із підвищеною стійкістю до подряпин і функція швидкого видалення накипу для тривалої роботи. Переглянути усі переваги

      7000 Series Парова праска HV, колір: «Темно-фіолетова магія»

      Гарантовано ефективна пара

      Ексклюзивна технологія підошви SteamGlide Elite із підвищеною стійкістю до подряпин і функція швидкого видалення накипу для тривалої роботи. Переглянути усі переваги

      Гарантовано ефективна пара

      Ексклюзивна технологія підошви SteamGlide Elite із підвищеною стійкістю до подряпин і функція швидкого видалення накипу для тривалої роботи. Переглянути усі переваги

      7000 Series Парова праска HV, колір: «Темно-фіолетова магія»

      Гарантовано ефективна пара

      Ексклюзивна технологія підошви SteamGlide Elite із підвищеною стійкістю до подряпин і функція швидкого видалення накипу для тривалої роботи. Переглянути усі переваги

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        7000 Series

        7000 Series

        Парова праска HV, колір: «Темно-фіолетова магія»

        - {discount-value}

        Усього:

        Гарантовано ефективна пара

        Підошва SteamGlideElite: оптимальне ковзання та довговічність

        • Постійна подача пари 55 г/хв.
        • 3000 Вт
        • Підошва SteamGlide Elite
        • Паровий удар 250 г
        • Безпечне автоматичне вимкнення
        Паровий удар до 250 г розпрасовує важкі складки

        Паровий удар до 250 г розпрасовує важкі складки

        Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

        SteamGlide Elite – наша підошва, що найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин

        SteamGlide Elite – наша підошва, що найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин

        Ексклюзивна підошва Philips SteamGlide Elite – це наша найкраща підошва, що відмінно ковзає та має максимальний захист від подряпин.

        Швидке видалення накипу

        Швидке видалення накипу

        Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання.

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Наша система "крапля-стоп" запобігає протіканню для уникнення плям від води та впевненого прасування за будь-якої температури.

        Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

        Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

        З великим резервуаром для води ємністю 300 мл потрібно менше доливань, завдяки чому можна прасувати більше одягу за раз.

        3000 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

        3000 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

        Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування.

        Подача пари до 55 г/хв. для швидшого усунення складок

        Подача пари до 55 г/хв. для швидшого усунення складок

        Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 50% більше пари для швидшого усунення складок.

        Вертикальне відпарювання

        Вертикальне відпарювання

        Функція вертикального відпарювання дозволяє освіжати одяг безпосередньо на вішаку та усуває складки з тканин, які висять (наприклад, занавісок). Дошка для прасування не потрібна.

        Простота регулювання температури

        Простота регулювання температури

        Керуйте підвищеною температурою та змінним налаштуванням пари легко й точно. Ви завжди підтримуватиме температуру та тиск пари, що відповідають характеристикам вашого одягу.

        Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється

        Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється

        Праска вимкнеться сама, якщо її залишити без руху. У положенні на підошві вона автоматично вимкнеться через 30 секунд, а на п’яті – через 8 хвилин.

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне усування складок

          Довжина шнура
          2  m
          Напруга
          220–240  V
          Колір
          Темно-фіолетова магія
          Постійна подача пари
          55  g/min
          Підошва
          SteamGlide Elite
          Частота
          50–60  Hz
          Потужність
          3000  W
          Паровий удар
          250  g
          Розпилення
          Так
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Автоматичне вимкнення
          Так
          Ємність резервуара для води
          300  ml

        • Очищення від накипу

          Рішення для очищення від накипу
          Швидке видалення накипу
          Підходить для води з крана
          Так

        • Екологічність

          Енергоощадний режим
          Так

        • Конструкція

          Конструкція преміум-класу
          Циферблат 2k

        • Простий у використанні

          Різноманітні налаштування пари
          Так

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

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            Про Philips

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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