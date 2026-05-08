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  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара
  • Гарантовано ефективна пара

Azur серія 7000Парова праска Azur

DST7061/30

4.9
| (24) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Гарантовано ефективна пара
Ексклюзивна технологія підошви SteamGlide Elite із підвищеною стійкістю до подряпин і функція швидкого видалення накипу для тривалої роботи.
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Підошва SteamGlideElite: оптимальне ковзання та довговічність

Гарантовано ефективна пара

  • Постійна подача пари 55 г/хв

  • 3000 Вт

  • Підошва SteamGlide Elite

  • Паровий удар 250 г

  • Безпечне автоматичне вимкнення

Паровий удар до 250 г розпрасовує важкі складки

Паровий удар до 250 г розпрасовує важкі складки

Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

SteamGlide Elite – наша підошва, що найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин

SteamGlide Elite – наша підошва, що найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин

Ексклюзивна підошва Philips SteamGlide Elite – це наша найкраща підошва, що відмінно ковзає та має максимальний захист від подряпин.

Швидке видалення накипу

Швидке видалення накипу

Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

24

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
2
1

08/05/2026

Україна

Україна

-

не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?

Плюси

1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

28/06/2025

Україна

Україна

Кращий виріб

Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.

Плюси

Якісна річ на свої кошти

Мінуси

Не бачу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

16/04/2024

Україна

Україна

Чудово праска, варта своїх грошей

Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

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