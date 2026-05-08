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Розширена гарантія 3 роки
Постійна подача пари 55 г/хв
3000 Вт
Підошва SteamGlide Elite
Паровий удар 250 г
Безпечне автоматичне вимкнення
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Ексклюзивна підошва Philips SteamGlide Elite – це наша найкраща підошва, що відмінно ковзає та має максимальний захист від подряпин.
Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання.
4.9
з 5
24
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
08/05/2026
Україна
-
не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?
Плюси
1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Сергій K
28/06/2025
Україна
Кращий виріб
Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.
Плюси
Якісна річ на свої кошти
Мінуси
Не бачу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
myroslav
16/04/2024
Україна
Чудово праска, варта своїх грошей
Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur