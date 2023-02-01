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3200 Вт чистої потужності
Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із вдосконаленим захистом від подряпин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
3200 Вт чистої потужності
Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із вдосконаленим захистом від подряпин. Переглянути усі переваги
3200 Вт чистої потужності
Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із вдосконаленим захистом від подряпин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
3200 Вт чистої потужності
Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із вдосконаленим захистом від подряпин. Переглянути усі переваги
HV (СИНІЙ/ЗОЛОТИЙ)
Усього:
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання.
Наша ексклюзивна підошва SteamGlide Elite – це наша найкраща підошва, що відмінно ковзає та має максимальний захист від подряпин.
Наша система "крапля-стоп" запобігає протіканню для уникнення плям від води та впевненого прасування за будь-якої температури.
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування.
Праска вимкнеться сама, якщо її залишити без руху. У положенні на підошві вона автоматично вимкнеться через 30 секунд, а на п’яті – через 8 хвилин.
Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.
Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 50% більше пари для швидшого усунення складок.
Простий у використанні
Технологія
Швидке усунення складок
Видалення накипу
Розмір і вага
Екологічність
Гарантія
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