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    7500 series

    HV (СИНІЙ/ЗОЛОТИЙ)

    DST7510/80
    Загальна оцінка / 5
    • 3200 Вт чистої потужності 3200 Вт чистої потужності 3200 Вт чистої потужності
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      7500 series HV (СИНІЙ/ЗОЛОТИЙ)

      DST7510/80
      Загальна оцінка / 5

      3200 Вт чистої потужності

      Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із вдосконаленим захистом від подряпин. Переглянути усі переваги

      7500 series HV (СИНІЙ/ЗОЛОТИЙ)

      3200 Вт чистої потужності

      Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із вдосконаленим захистом від подряпин. Переглянути усі переваги

      3200 Вт чистої потужності

      Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із вдосконаленим захистом від подряпин. Переглянути усі переваги

      7500 series HV (СИНІЙ/ЗОЛОТИЙ)

      3200 Вт чистої потужності

      Тривала продуктивність із функцією швидкого видалення накипу та підошвою SteamGlide Elite із вдосконаленим захистом від подряпин. Переглянути усі переваги

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        7500 series

        7500 series

        HV (СИНІЙ/ЗОЛОТИЙ)

        - {discount-value}

        Усього:

        3200 Вт чистої потужності

        Потужність і контроль пари до ваших послуг

        • Постійна подача пари 55 г/хв.
        • Паровий удар 260 г
        • Підошва SteamGlide Elite

        Паровий удар до 260 г розпрасовує важкі складки

        Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

        Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски

        Система швидкого видалення накипу для легкого чищення праски та тривалої ефективності відпарювання.

        SteamGlide Elite – наша підошва, що найкраще ковзає і має найкращий захист від подряпин

        Наша ексклюзивна підошва SteamGlide Elite – це наша найкраща підошва, що відмінно ковзає та має максимальний захист від подряпин.

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Наша система "крапля-стоп" запобігає протіканню для уникнення плям від води та впевненого прасування за будь-якої температури.

        3200 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

        Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування.

        Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

        Праска вимкнеться сама, якщо її залишити без руху. У положенні на підошві вона автоматично вимкнеться через 30 секунд, а на п’яті – через 8 хвилин.

        Менше доливань води завдяки надзвичайно великому резервуару ємністю 300 мл

        Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 300 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за раз.

        Подача пари до 55 г/хв. для швидшого усунення складок

        Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 50% більше пари для швидшого усунення складок.

        Технічні характеристики

        • Простий у використанні

          Ємність резервуара для води
          300  мл
          Ефективність ковзання підошви
          4  зірок
          Назва підошви
          SteamGlide Elite
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 360 градусів шнур
          Можна використовувати водопровідну воду
          Так
          Довжина шнура живлення
          2  м
          Вмонтований штекер
          Так
          Вибір рівня пари на ручці
          Так
          Стійкість підошви до подряпин
          5  зірок
          Автоматичне вимкнення
          Так
          Сигнальний індикатор
          Так

        • Технологія

          Для усіх тканин, які можна прасувати
          Так

        • Швидке усунення складок

          Тиск
          55 г/хв
          Потужність
          3200  Вт
          Паровий удар
          260  г
          Постійна подача пари
          55  г/хв.
          Напруга
          240  В
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Регулювання рівня подачі пари
          Так
          Готовність до використання
          2  хв.
          Розпилювач води
          Так

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Швидке видалення накипу

        • Розмір і вага

          Вага праски
          1,669  кг
          Розміри упаковки (ШхВхД)
          13,7 x 16,7 x 33,2  см
          Розміри виробу (ШxВxД)
          12,88 x 15,33 x 31,95  см
          Загальна вага з упаковкою
          1,908  кг

        • Екологічність

          Упаковка пристрою
          100% придатна для переробки
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

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            Про Philips

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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