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    Azur 8000 Series

    Парова праска

    DST8050/20
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди
    • Ідеальні результати за один раз Ідеальні результати за один раз Ідеальні результати за один раз
      -{discount-value}

      Azur 8000 Series Парова праска

      DST8050/20
      Загальна оцінка / 5
      2 нагороди

      Ідеальні результати за один раз

      Ефективне прасування з нашою новою серією Philips Azur 8000. Завдяки турборежиму подавання пари зі швидкістю 260 г ви можете за один раз розгладити навіть найскладніші складки. Одразу почніть прасувати з потужністю 3000 Вт і досягайте ідеальних результатів за допомогою безперервного подавання сильного струменя пари. Переглянути усі переваги

      Azur 8000 Series Парова праска

      Ідеальні результати за один раз

      Ефективне прасування з нашою новою серією Philips Azur 8000. Завдяки турборежиму подавання пари зі швидкістю 260 г ви можете за один раз розгладити навіть найскладніші складки. Одразу почніть прасувати з потужністю 3000 Вт і досягайте ідеальних результатів за допомогою безперервного подавання сильного струменя пари. Переглянути усі переваги

      Ідеальні результати за один раз

      Ефективне прасування з нашою новою серією Philips Azur 8000. Завдяки турборежиму подавання пари зі швидкістю 260 г ви можете за один раз розгладити навіть найскладніші складки. Одразу почніть прасувати з потужністю 3000 Вт і досягайте ідеальних результатів за допомогою безперервного подавання сильного струменя пари. Переглянути усі переваги

      Azur 8000 Series Парова праска

      Ідеальні результати за один раз

      Ефективне прасування з нашою новою серією Philips Azur 8000. Завдяки турборежиму подавання пари зі швидкістю 260 г ви можете за один раз розгладити навіть найскладніші складки. Одразу почніть прасувати з потужністю 3000 Вт і досягайте ідеальних результатів за допомогою безперервного подавання сильного струменя пари. Переглянути усі переваги

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        Azur 8000 Series

        Azur 8000 Series

        Парова праска

        - {discount-value}

        Усього:

        Ідеальні результати за один раз

        Найпотужніша пара та інтелектуальна система потужності

        • Потужність 3000 Вт
        • Постійна подача пари 85 г/хв
        • Турбо-відпарювання 260 г
        • Гарантована відсутність підпалів
        3000 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

        3000 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

        Одразу починайте прасувати завдяки збільшеній потужності та швидкому нагріванню праски.

        Постійна подача потужної пари до 85 г/хв

        Постійна подача потужної пари до 85 г/хв

        Праски серії Azur 8000 характеризуються надзвичайною потужністю постійної подачі пари до 85 г/хв та забезпечують більш швидке розгладження складок.

        Функція турбо-відпарювання потужністю 260 г дозволяє позбавитися навіть найскладніших складок

        Функція турбо-відпарювання потужністю 260 г дозволяє позбавитися навіть найскладніших складок

        Надзвичайно тривалий паровий удар забезпечує більше потужності для видалення складних складок на більш щільних тканинах, як-от ваших улюблених джинсів. Функція турбо-відпарювання потужністю 260 г гарантує ще більш ефективне прасування.

        Єдине оптимальне налаштування температури без жодних підпалів

        Єдине оптимальне налаштування температури без жодних підпалів

        Єдине оптимальне налаштування для всіх тканин, які можна прасувати. Гарантована відсутність підпалів. Технологія OptimalTEMP гарантує відсутність підпалів на тканині, яку можна прасувати, і дозволяє ефективно прасувати будь-що – від джинсів до шовку, від льону до кашеміру – безпечно, у будь-якому порядку, без попереднього сортування одягу та не чекаючи, доки температура досягне потрібного рівня.

        Підошва SteamGlide Elite для найкращого ковзання та довговічності

        Підошва SteamGlide Elite для найкращого ковзання та довговічності

        Праска плавно ковзає по складках завдяки надгладкій підошві SteamGlide Elite, яка з обережністю дбатиме про ваш одяг. Надгладка підошва SteamGlide Elite міцна, стійка до подряпин і легко чиститься.

        Прасуйте без зусиль за допомогою інтелектуальної автоматичної подачі пари

        Прасуйте без зусиль за допомогою інтелектуальної автоматичної подачі пари

        Завдяки новому датчику руху, який розпізнає рух праски для автоматичної подачі пари, ви можете бути впевнені, що прасування буде швидким та легким.

        Вертикальне відпарювання для підвішених речей

        Вертикальне відпарювання для підвішених речей

        Функція вертикального відпарювання дозволяє освіжати одяг безпосередньо на вішаку та усуває складки на занавісках, коли вони висять. Дошка для прасування не потрібна.

        Прасуйте більше за один раз за допомогою резервуару для води ємністю 350 мл

        Прасуйте більше за один раз за допомогою резервуару для води ємністю 350 мл

        Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 350 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за один раз.

        Автоматичне вимкнення через 8 хвилин

        Автоматичне вимкнення через 8 хвилин

        Для вашої додаткової впевненості парова праска автоматично вимикається через 8 хвилин.

        Швидке видалення накипу для забезпечення тривалої роботи

        Швидке видалення накипу для забезпечення тривалої роботи

        Функція швидкого видалення накипу дозволяє позбавитися відкладень кальцію або вапняного нальоту та допомагає підтримувати максимальні показники ефективності роботи праски.

        Технічні характеристики

        • Простий у використанні

          Безпека для всіх тканин
          Так
          Ємність резервуара для води
          350  ml
          Колір
          Темно-синій
          Постійна подача пари
          85  g/min
          Вага праски
          1,78  kg
          Технологія OptimalTEMP
          Так
          Потужність
          3000  W
          Назва підошви
          Підошва SteamGlide Elite Rosecopper
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Можна використовувати водопровідну воду
          Так
          Довжина шнура живлення
          3  m
          Турбо-відпарювання
          Так
          Вмонтований штекер
          Так
          Паровий удар
          260  g
          Автоматичне вимкнення
          Так

        • Очищення від накипу

          Рішення для очищення від накипу
          Швидке видалення накипу

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

        • Усунення складок

          Досягання складних місць
          Загострений носик

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