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Ідеальні результати за один раз
Ефективне прасування з нашою новою серією Philips Azur 8000. Завдяки турборежиму подавання пари зі швидкістю 260 г ви можете за один раз розгладити навіть найскладніші складки. Одразу почніть прасувати з потужністю 3000 Вт і досягайте ідеальних результатів за допомогою безперервного подавання сильного струменя пари. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальні результати за один раз
Ефективне прасування з нашою новою серією Philips Azur 8000. Завдяки турборежиму подавання пари зі швидкістю 260 г ви можете за один раз розгладити навіть найскладніші складки. Одразу почніть прасувати з потужністю 3000 Вт і досягайте ідеальних результатів за допомогою безперервного подавання сильного струменя пари. Переглянути усі переваги
Ідеальні результати за один раз
Ефективне прасування з нашою новою серією Philips Azur 8000. Завдяки турборежиму подавання пари зі швидкістю 260 г ви можете за один раз розгладити навіть найскладніші складки. Одразу почніть прасувати з потужністю 3000 Вт і досягайте ідеальних результатів за допомогою безперервного подавання сильного струменя пари. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальні результати за один раз
Ефективне прасування з нашою новою серією Philips Azur 8000. Завдяки турборежиму подавання пари зі швидкістю 260 г ви можете за один раз розгладити навіть найскладніші складки. Одразу почніть прасувати з потужністю 3000 Вт і досягайте ідеальних результатів за допомогою безперервного подавання сильного струменя пари. Переглянути усі переваги
Парова праска
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Одразу починайте прасувати завдяки збільшеній потужності та швидкому нагріванню праски.
Праски серії Azur 8000 характеризуються надзвичайною потужністю постійної подачі пари до 85 г/хв та забезпечують більш швидке розгладження складок.
Надзвичайно тривалий паровий удар забезпечує більше потужності для видалення складних складок на більш щільних тканинах, як-от ваших улюблених джинсів. Функція турбо-відпарювання потужністю 260 г гарантує ще більш ефективне прасування.
Єдине оптимальне налаштування для всіх тканин, які можна прасувати. Гарантована відсутність підпалів. Технологія OptimalTEMP гарантує відсутність підпалів на тканині, яку можна прасувати, і дозволяє ефективно прасувати будь-що – від джинсів до шовку, від льону до кашеміру – безпечно, у будь-якому порядку, без попереднього сортування одягу та не чекаючи, доки температура досягне потрібного рівня.
Праска плавно ковзає по складках завдяки надгладкій підошві SteamGlide Elite, яка з обережністю дбатиме про ваш одяг. Надгладка підошва SteamGlide Elite міцна, стійка до подряпин і легко чиститься.
Завдяки новому датчику руху, який розпізнає рух праски для автоматичної подачі пари, ви можете бути впевнені, що прасування буде швидким та легким.
Функція вертикального відпарювання дозволяє освіжати одяг безпосередньо на вішаку та усуває складки на занавісках, коли вони висять. Дошка для прасування не потрібна.
Потрібно менше доливань завдяки великому резервуару для води 350 мл. Тому можна попрасувати більше одягу за один раз.
Для вашої додаткової впевненості парова праска автоматично вимикається через 8 хвилин.
Функція швидкого видалення накипу дозволяє позбавитися відкладень кальцію або вапняного нальоту та допомагає підтримувати максимальні показники ефективності роботи праски.
Простий у використанні
Очищення від накипу
Гарантія
Усунення складок
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