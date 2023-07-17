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DST8050/20
Потужність 3000 Вт
Постійна подача пари 100 г/хв
Турбо-відпарювання 260 г
Гарантована відсутність підпалів
Одразу починайте прасувати завдяки збільшеній потужності та швидкому нагріванню праски.
Праска серії Azur 8000 забезпечує потужну та стабільну подачу пари до 100 г/хв для швидшого усунення складок.
Надзвичайно тривалий паровий удар забезпечує більше потужності для видалення складних складок на більш щільних тканинах, як-от ваших улюблених джинсів. Функція турбо-відпарювання потужністю 260 г гарантує ще більш ефективне прасування.
Нагороди
4.3
з 5
29
Відгуки
Олександр 1
17/07/2023
Україна
Частина акції
Чудовий виріб
Легке та комфортне прасування, справляє враження електричний кабель- надійний та довгий
Плюси
Кабель, система подачі пару
Мінуси
Не виявлено
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска
Xeli
27/03/2026
България
Удесен продукт
Ползвам я от 1 година почти, страхотен продукт, едшнствената цабележка, че не цагрява мигновено, трябват и около 5 минути
Цей відгук про Azur от серия 8000 DST8050/20 Парна ютия
Цей відгук про Azur от серия 8000 DST8050/20 Парна ютия
Ivy*
30/07/2025
Česká republika
Частина акції
Перевірений покупець
Spokojenost
Super žehlička, nemusím řešit nastavení teploty a jen žehlím :-) a opravdu žádný materiál není problém a nestalo se, že bych něco spálila či jinak poškodila. S funkčností žehličky jsem naprosto spokojená. Jediná maličkatá "závada" je, že šňůra nejde omotat kolem žehličky...či jinak pevně smotat při ukládání žehličky. U minulé žehličky jsem šňůru omotala a nikde šňůra nepřekážela a žehlička tím byla skladnější. Vyřešila jsem to suchým zipem, kterým smotanou šňůru omotám.
Цей відгук про Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička
Цей відгук про Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička