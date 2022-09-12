Єдине оптимальне налаштування температури без жодних підпалів

Єдине оптимальне налаштування для всіх тканин, які можна прасувати. Гарантована відсутність підпалів. Технологія OptimalTEMP гарантує відсутність підпалів на тканині, яку можна прасувати, і дозволяє ефективно прасувати будь-що – від джинсів до шовку, від льону до кашеміру – безпечно, у будь-якому порядку, без попереднього сортування одягу та не чекаючи, доки температура досягне потрібного рівня.