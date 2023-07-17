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  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз
  • Ідеальні результати за один раз

Azur серія 8000Парова праска

DST8050/20

4.3
| (29) Відгуки

2 нагороди

Ідеальні результати за один раз
Ефективне прасування з нашою новою серією Philips Azur 8000. Завдяки турборежиму подавання пари зі швидкістю 260 г ви можете за один раз розгладити навіть найскладніші складки. Одразу почніть прасувати з потужністю 3000 Вт і досягайте ідеальних результатів за допомогою безперервного подавання сильного струменя пари.
Переглянути всі переваги

Найпотужніша пара та інтелектуальна система потужності

Ідеальні результати за один раз

  • Потужність 3000 Вт

  • Постійна подача пари 100 г/хв

  • Турбо-відпарювання 260 г

  • Гарантована відсутність підпалів

3000 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

3000 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

Одразу починайте прасувати завдяки збільшеній потужності та швидкому нагріванню праски.

Потужна постійна подача пари до 100 г/хв

Потужна постійна подача пари до 100 г/хв

Праска серії Azur 8000 забезпечує потужну та стабільну подачу пари до 100 г/хв для швидшого усунення складок.

Турбо-відпарювання до 260 г дозволяє позбавитися навіть найскладніших складок

Турбо-відпарювання до 260 г дозволяє позбавитися навіть найскладніших складок

Надзвичайно тривалий паровий удар забезпечує більше потужності для видалення складних складок на більш щільних тканинах, як-от ваших улюблених джинсів. Функція турбо-відпарювання потужністю 260 г гарантує ще більш ефективне прасування.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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4.3

з 5

29

Відгуки

4

17/07/2023

Україна

Україна

Чудовий виріб

Легке та комфортне прасування, справляє враження електричний кабель- надійний та довгий

Плюси

Кабель, система подачі пару

Мінуси

Не виявлено

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска

27/03/2026

България

България

Удесен продукт

Ползвам я от 1 година почти, страхотен продукт, едшнствената цабележка, че не цагрява мигновено, трябват и около 5 минути

Цей відгук про Azur от серия 8000 DST8050/20 Парна ютия

Цей відгук про Azur от серия 8000 DST8050/20 Парна ютия

30/07/2025

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Spokojenost

Super žehlička, nemusím řešit nastavení teploty a jen žehlím :-) a opravdu žádný materiál není problém a nestalo se, že bych něco spálila či jinak poškodila. S funkčností žehličky jsem naprosto spokojená. Jediná maličkatá "závada" je, že šňůra nejde omotat kolem žehličky...či jinak pevně smotat při ukládání žehličky. U minulé žehličky jsem šňůru omotala a nikde šňůra nepřekážela a žehlička tím byla skladnější. Vyřešila jsem to suchým zipem, kterým smotanou šňůru omotám.

Цей відгук про Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička

Цей відгук про Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička

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