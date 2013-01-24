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    Аксесуари для акумуляторного вертикального пилососа

    FC5007/01
    Загальна оцінка / 5
    • Замінний фільтр для PowerPro Aqua та PowerPro Замінний фільтр для PowerPro Aqua та PowerPro Замінний фільтр для PowerPro Aqua та PowerPro
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      Аксесуари для акумуляторного вертикального пилососа

      FC5007/01
      Загальна оцінка / 5

      Замінний фільтр для PowerPro Aqua та PowerPro

      Замінний фільтр сумісний із лінійками Philips PowerPro Aqua та PowerPro Duo*. Комплект упаковки містить поролоновий фільтр, який рекомендовано мити кожні два тижні та заміняти кожні 6 місяців. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Аксесуари для акумуляторного вертикального пилососа

      Замінний фільтр для PowerPro Aqua та PowerPro

      Замінний фільтр сумісний із лінійками Philips PowerPro Aqua та PowerPro Duo*. Комплект упаковки містить поролоновий фільтр, який рекомендовано мити кожні два тижні та заміняти кожні 6 місяців. Переглянути усі переваги

      Замінний фільтр для PowerPro Aqua та PowerPro

      Замінний фільтр сумісний із лінійками Philips PowerPro Aqua та PowerPro Duo*. Комплект упаковки містить поролоновий фільтр, який рекомендовано мити кожні два тижні та заміняти кожні 6 місяців. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Аксесуари для акумуляторного вертикального пилососа

      Замінний фільтр для PowerPro Aqua та PowerPro

      Замінний фільтр сумісний із лінійками Philips PowerPro Aqua та PowerPro Duo*. Комплект упаковки містить поролоновий фільтр, який рекомендовано мити кожні два тижні та заміняти кожні 6 місяців. Переглянути усі переваги

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        Аксесуари для акумуляторного вертикального пилососа

        Ціна магазину Philips

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        Замінний фільтр для PowerPro Aqua та PowerPro

        Оригінальні замінні фільтри від Philips

        • 1 поролоновий фільтр, який можна мити

        Поролоновий фільтр, який можна мити, – для ефективного тривалого використання

        Поролоновий фільтр можна легко мити під краном або у пральній машині для ефективного тривалого використання.

        Технічні характеристики

        • Містить

          Поролоновий фільтр, який можна мити
          1x

        • Підходить для

          PowerPro Aqua
          • FC6404
          • FC6405
          • FC6407
          • FC6408
          • FC6409
          PowerPro Duo
          • FC6167
          • FC6168
          • FC6169
          • FC6171
          • FC6172

        • Надійність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

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            • Моделі PowerPro Aqua: FC6404, FC6405, FC6407, FC6408, FC6409. Моделі PowerPro Duo: FC6167, FC6168, FC6169, FC6171, FC6172.

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