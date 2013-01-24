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Замінний фільтр для PowerPro Aqua та PowerPro
Замінний фільтр сумісний із лінійками Philips PowerPro Aqua та PowerPro Duo*. Комплект упаковки містить поролоновий фільтр, який рекомендовано мити кожні два тижні та заміняти кожні 6 місяців. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Замінний фільтр для PowerPro Aqua та PowerPro
Замінний фільтр сумісний із лінійками Philips PowerPro Aqua та PowerPro Duo*. Комплект упаковки містить поролоновий фільтр, який рекомендовано мити кожні два тижні та заміняти кожні 6 місяців. Переглянути усі переваги
Замінний фільтр для PowerPro Aqua та PowerPro
Замінний фільтр сумісний із лінійками Philips PowerPro Aqua та PowerPro Duo*. Комплект упаковки містить поролоновий фільтр, який рекомендовано мити кожні два тижні та заміняти кожні 6 місяців. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Замінний фільтр для PowerPro Aqua та PowerPro
Замінний фільтр сумісний із лінійками Philips PowerPro Aqua та PowerPro Duo*. Комплект упаковки містить поролоновий фільтр, який рекомендовано мити кожні два тижні та заміняти кожні 6 місяців. Переглянути усі переваги
Аксесуари для акумуляторного вертикального пилососа
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