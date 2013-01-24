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    Triathlon

    Пилосос для сухого та вологого прибирання

    FC6843/01
    Загальна оцінка / 5
    • Будьте готові Будьте готові Будьте готові
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      Triathlon Пилосос для сухого та вологого прибирання

      FC6843/01
      Загальна оцінка / 5

      Будьте готові

      Якщо Ви завжди хочете бути готовими до прибирання, Philips Triathlon – це пилосос саме для Вас. За допомогою Triathlon можна видаляти пил та бруд, рідини та навіть відновлювати килими. Універсальний пристрій для чищення! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Triathlon Пилосос для сухого та вологого прибирання

      Будьте готові

      Якщо Ви завжди хочете бути готовими до прибирання, Philips Triathlon – це пилосос саме для Вас. За допомогою Triathlon можна видаляти пил та бруд, рідини та навіть відновлювати килими. Універсальний пристрій для чищення! Переглянути усі переваги

      Будьте готові

      Якщо Ви завжди хочете бути готовими до прибирання, Philips Triathlon – це пилосос саме для Вас. За допомогою Triathlon можна видаляти пил та бруд, рідини та навіть відновлювати килими. Універсальний пристрій для чищення! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Triathlon Пилосос для сухого та вологого прибирання

      Будьте готові

      Якщо Ви завжди хочете бути готовими до прибирання, Philips Triathlon – це пилосос саме для Вас. За допомогою Triathlon можна видаляти пил та бруд, рідини та навіть відновлювати килими. Універсальний пристрій для чищення! Переглянути усі переваги

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        Triathlon

        Triathlon

        Пилосос для сухого та вологого прибирання

        Усього:

        Будьте готові

        Виконує три операції: сухе прибирання, вологе та з шампунем

        • 1500 Вт
        • Сухе/вологе
        Двигун потужністю 1500 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт

        Двигун потужністю 1500 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт

        Ефективний двигун потужністю 1500 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт для незрівнянних результатів прибирання.

        Ретельно чистить килими з шампунем

        Ретельно чистить килими з шампунем

        Насадка з резервуаром для шампуню для ретельного чищення килимів.

        Волога насадка призначена для чищення та безпечного висушування поверхні

        Волога насадка зі щіткою використовується для видалення липкого бруду; ганчірка витирання пролитих рідин, а гумовий валик для безпечного висушування підлоги.

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Пурпурова чорниця

        • Фільтрація

          Місткість для рідин
          9  л
          Місткість мішка для пилу
          10  л

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щітка
          • Щілинна насадка
          Зберігання аксесуарів
          Фіксація на трубці
          Додаткова насадка
          Насадка подвійного потоку, швабра, насадка для шпалер
          Стандартна насадка
          Універсальна насадка з коліщатком

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          54  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1300  Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          1500  Вт
          Рівень шуму (Lc IEC)
          79 (сухе чищення)  дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          300  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          24  кПа

        • Практичність

          Радіус дії
          9  м
          З’єднання трубки
          Кнопкова
          Тип трубки
          Хромована трубка
          Тип коліщаток
          Пластик

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