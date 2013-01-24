Будьте готові

Якщо Ви завжди хочете бути готовими до прибирання, Philips Triathlon – це пилосос саме для Вас. За допомогою Triathlon можна видаляти пил та бруд, рідини та навіть відновлювати килими. Універсальний пристрій для чищення! Переглянути усі переваги