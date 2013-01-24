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Якщо Ви завжди хочете бути готовими до прибирання, Philips Triathlon – це пилосос саме для Вас. За допомогою Triathlon можна видаляти пил та бруд, рідини та навіть відновлювати килими. Універсальний пристрій для чищення! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Будьте готові
Якщо Ви завжди хочете бути готовими до прибирання, Philips Triathlon – це пилосос саме для Вас. За допомогою Triathlon можна видаляти пил та бруд, рідини та навіть відновлювати килими. Універсальний пристрій для чищення! Переглянути усі переваги
Будьте готові
Якщо Ви завжди хочете бути готовими до прибирання, Philips Triathlon – це пилосос саме для Вас. За допомогою Triathlon можна видаляти пил та бруд, рідини та навіть відновлювати килими. Універсальний пристрій для чищення! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Будьте готові
Якщо Ви завжди хочете бути готовими до прибирання, Philips Triathlon – це пилосос саме для Вас. За допомогою Triathlon можна видаляти пил та бруд, рідини та навіть відновлювати килими. Універсальний пристрій для чищення! Переглянути усі переваги
Пилосос для сухого та вологого прибирання
Усього:
Ефективний двигун потужністю 1500 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт для незрівнянних результатів прибирання.
Насадка з резервуаром для шампуню для ретельного чищення килимів.
Волога насадка зі щіткою використовується для видалення липкого бруду; ганчірка витирання пролитих рідин, а гумовий валик для безпечного висушування підлоги.
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