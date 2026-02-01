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Більше не доступний
FC8013/01
Запасний набір
Запасний набір сумісний з пилососами-роботами SmartPro Easy. Набір містить 2 фільтри та 1 пару бічних щіток, які слід заміняти для подовження терміну експлуатації пилососа-робота.
2 змінні фільтри
1 пара щіток
Запасний набір містить 2 змінні фільтри для оптимальної ефективності прибирання
Заміняйте фільтр кожні 4 місяці для подовження терміну експлуатації пилососа-робота.
Заміняйте щітки раз на рік для оптимального захоплення пилу та сміття.
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