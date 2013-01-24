Запасний набір
Запасний набір сумісний з пилососами-роботами SmartPro Compact. Набір містить 2 фільтри та 1 пару бічних щіток, які слід заміняти для подовження терміну експлуатації пилососа-робота. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Запасний набір
Запасний набір сумісний з пилососами-роботами SmartPro Compact. Набір містить 2 фільтри та 1 пару бічних щіток, які слід заміняти для подовження терміну експлуатації пилососа-робота. Переглянути усі переваги
Заміняйте фільтр кожні 4 місяці для подовження терміну експлуатації пилососа-робота.
Запасний фільтр містить 2 змінні фільтри для оптимальної ефективності прибирання
Заміняйте щітки раз на рік для оптимального захоплення пилу та сміття.
Замінний фільтр сумісний із пилососами-роботами SmartPro Compact із насадкою TriActive XL.
Підходить для
Технічні характеристики аксесуарів
Надійність