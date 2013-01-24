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SmartPro Compact

Запасний набір

FC8013/01
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Загальна оцінка / 5
  • Запасний набір Запасний набір Запасний набір
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    SmartPro Compact Запасний набір

    FC8013/01
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    Запасний набір

    Запасний набір сумісний з пилососами-роботами SmartPro Compact. Набір містить 2 фільтри та 1 пару бічних щіток, які слід заміняти для подовження терміну експлуатації пилососа-робота. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    SmartPro Compact Запасний набір

    Запасний набір

    Запасний набір сумісний з пилососами-роботами SmartPro Compact. Набір містить 2 фільтри та 1 пару бічних щіток, які слід заміняти для подовження терміну експлуатації пилососа-робота. Переглянути усі переваги

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      Запасний набір

      Для SmartPro Compact із насадкою TriActive XL

      • 2 змінні фільтри
      • 1 пара щіток
      Заміняйте кожні 4 місяці для подовження терміну експлуатації пристрою

      Заміняйте кожні 4 місяці для подовження терміну експлуатації пристрою

      Заміняйте фільтр кожні 4 місяці для подовження терміну експлуатації пилососа-робота.

      2 змінні фільтри для оптимальної функціональності

      Запасний фільтр містить 2 змінні фільтри для оптимальної ефективності прибирання

      Заміняйте раз на рік для оптимального захоплення пилу та сміття

      Заміняйте щітки раз на рік для оптимального захоплення пилу та сміття.

      Підходить для SmartPro Compact із насадкою TriActive XL

      Замінний фільтр сумісний із пилососами-роботами SmartPro Compact із насадкою TriActive XL.

      Технічні характеристики

      • Підходить для

        SmartPro Compact
        • FC8772
        • FC8774
        • FC8776
        • FC8972

      • Технічні характеристики аксесуарів

        Кількість фільтрів
        2

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

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