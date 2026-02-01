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Більше не доступний

SmartPro CompactЗапасний набір

FC8013/01

Запасний набір

Запасний набір сумісний з пилососами-роботами SmartPro Easy. Набір містить 2 фільтри та 1 пару бічних щіток, які слід заміняти для подовження терміну експлуатації пилососа-робота.

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Для SmartPro Compact із насадкою TriActive XL

Запасний набір

  • 2 змінні фільтри

  • 1 пара щіток

2 змінні фільтри для оптимальної функціональності

Запасний набір містить 2 змінні фільтри для оптимальної ефективності прибирання

Заміняйте кожні 4 місяці для подовження терміну експлуатації пристрою

Заміняйте кожні 4 місяці для подовження терміну експлуатації пристрою

Заміняйте фільтр кожні 4 місяці для подовження терміну експлуатації пилососа-робота.

Заміняйте раз на рік для оптимального захоплення пилу та сміття

Заміняйте щітки раз на рік для оптимального захоплення пилу та сміття.

Технічні характеристики

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