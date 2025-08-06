КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Цей мішок для пилу користується шаленим попитом
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Цей мішок для пилу користується шаленим попитом
  • Цей мішок для пилу користується шаленим попитом
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Цей мішок для пилу користується шаленим попитом

Більше не доступний

s-bagМішки для пилососа

FC8022/03

5
| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Цей мішок для пилу користується шаленим попитом
s-bag® – це універсальний мішок для пилу для усіх пилососів із мішком для пилу Philips та Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Купуючи замінні мішки, просто пошукайте логотип s-bag®. Використання неоригінальних мішків може пошкодити ваш пилосос.
Переглянути всі переваги

Тривалий термін використання, краща фільтрація

Цей мішок для пилу користується шаленим попитом

  • 4 мішки для пилу

Універсальний розмір для простого вибору

Універсальний розмір для простого вибору

Оригінальний мішок Philips s-bag® можна використовувати для всіх мішкових пилососів Philips та Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забудьте про метушливий і безкінечний пошук мішка для пилу, достатньо знайти логотип s-bag®.

Антиалергенний ефект – ідеально підходить для людей, які страждають від астми та алергії

Антиалергенний ефект – ідеально підходить для людей, які страждають від астми та алергії

Мішок s-bag® Anti-Allergy надзвичайно ефективно вловлює пилок, пил, пилових кліщів, кліщові та котячі алергени розміром менше 1 мікрона. Такий рівень фільтрації дає змогу суттєво зменшити вплив алергенів на родину та, зокрема, на тих, хто страждає від астми та алергії.

Знак якості ECARF для надійних результатів

Знак якості ECARF для надійних результатів

Мішок Philips s-bag® Anti-Allergy було відзначено знаком якості ECARF. Ця відзнака свідчить про високий рівень фільтрації, який забезпечує цей мішок для пилососу. Знак якості ECARF був створений, щоб користувачі з алергією могли вибирати правильні товари та послуги.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

06/08/2025

Magyarország

Magyarország

Minőségi termék

A legstrapabíróbb minöségi porzsák. Ha porszívó, akkor csak a Philips jöhet számításba a szükséges tarzozékokkal együtt.

Цей відгук про s-bag FC8022/04 Porzsák

Цей відгук про s-bag FC8022/04 Porzsák

11/06/2019

România

România

Excelenți!

Sacii pentru aspiratorul Philips sunt f buni, se fixează ușor, se închid etanș atunci când îi scoți.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

09/05/2019

România

România

Recomand acest produs

Sunt foarte usor de utilizat si își fac treaba, conform descrierii.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.