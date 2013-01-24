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Одноразовий мішок для пилу

FC8022
Загальна оцінка / 5
  • Мабуть, найпопулярніший у світі мішок для пилу Мабуть, найпопулярніший у світі мішок для пилу Мабуть, найпопулярніший у світі мішок для пилу
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    Одноразовий мішок для пилу

    FC8022
    Загальна оцінка / 5

    Мабуть, найпопулярніший у світі мішок для пилу

    S-bag® - це ОРИГІНАЛЬНІ мішки для пилу, призначені для використання з УСІМА пилососами з мішком для пилу виробництва Philips та Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux). Докладнішу інформацію можна знайти на веб-сайті www.s-bag.com. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Одноразовий мішок для пилу

    Мабуть, найпопулярніший у світі мішок для пилу

    S-bag® - це ОРИГІНАЛЬНІ мішки для пилу, призначені для використання з УСІМА пилососами з мішком для пилу виробництва Philips та Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux). Докладнішу інформацію можна знайти на веб-сайті www.s-bag.com. Переглянути усі переваги

    Мабуть, найпопулярніший у світі мішок для пилу

    S-bag® - це ОРИГІНАЛЬНІ мішки для пилу, призначені для використання з УСІМА пилососами з мішком для пилу виробництва Philips та Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux). Докладнішу інформацію можна знайти на веб-сайті www.s-bag.com. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Одноразовий мішок для пилу

    Мабуть, найпопулярніший у світі мішок для пилу

    S-bag® - це ОРИГІНАЛЬНІ мішки для пилу, призначені для використання з УСІМА пилососами з мішком для пилу виробництва Philips та Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux). Докладнішу інформацію можна знайти на веб-сайті www.s-bag.com. Переглянути усі переваги

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      Мабуть, найпопулярніший у світі мішок для пилу

      Тривалий термін використання, краща фільтрація

      • Clinic - Антиалергенний догляд

      Ефективніша робота завдяки синтетичному мішку для пилу

      Синтетичний мішок для пилу для тривалішого використання та кращої фільтрації, ніж паперові мішки

      Спеціальна система блокування

      Жодного контакту з пилом завдяки запатентованій системі закривання

      Фільтрує до 99,9% пилу, спор та алергенів

      Мішок фільтрує до 99,9% пилу, спор та алергенів

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Кількість мішків для пилу
        4
        Заміна для
        • Philips HR8300 - HR 8399
        • Philips HR8500 - HR8599
        • Philips FC8200 - FC8219
        • Philips FC8380 - FC8399
        • Philips FC8400 - FC8499
        • Philips FC8600 - FC8699
        • Philips FC9000 - FC9099
        • Philips FC9100 - FC9199
        • Пилососи Electrolux
        • Пилососи AEG
        • Пилососи Volta
        • Пилососи Tornado

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