Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
4 мішки для пилу
Оригінальний мішок Philips s-bag® можна використовувати для всіх мішкових пилососів Philips та Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забудьте про метушливий і безкінечний пошук мішка для пилу, достатньо знайти логотип s-bag®.
Мішок s-bag® Anti-Allergy надзвичайно ефективно вловлює пилок, пил, пилових кліщів, кліщові та котячі алергени розміром менше 1 мікрона. Такий рівень фільтрації дає змогу суттєво зменшити вплив алергенів на родину та, зокрема, на тих, хто страждає від астми та алергії.
Мішок Philips s-bag® Anti-Allergy було відзначено знаком якості ECARF. Ця відзнака свідчить про високий рівень фільтрації, який забезпечує цей мішок для пилососу. Знак якості ECARF був створений, щоб користувачі з алергією могли вибирати правильні товари та послуги.
5.0
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Edka1
06/08/2025
Magyarország
Minőségi termék
A legstrapabíróbb minöségi porzsák. Ha porszívó, akkor csak a Philips jöhet számításba a szükséges tarzozékokkal együtt.
Цей відгук про s-bag FC8022/04 Porzsák
Цей відгук про s-bag FC8022/04 Porzsák
Daisy
11/06/2019
România
Excelenți!
Sacii pentru aspiratorul Philips sunt f buni, se fixează ușor, se închid etanș atunci când îi scoți.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
FeliM2495
09/05/2019
România
Recomand acest produs
Sunt foarte usor de utilizat si își fac treaba, conform descrierii.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04