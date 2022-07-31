Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
3 мішки для пилу
Універсальний розмір
Вбирають запах
Оригінальний мішок Philips s-bag® можна використовувати для всіх мішкових пилососів Philips та Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забудьте про метушливий і безкінечний пошук мішка для пилу, достатньо знайти логотип s-bag®.
На відміну від звичайних мішків для пилу, мішок s-bag® Anti-Odour виготовлено з міцного синтетичного матеріалу із восковим покриттям, яке вбирає неприємні запахи та запобігає їх виходу з пилососа. Цей мішок для пилососів ідеально підходить для власників домашніх тварин.
Синтетичний матеріал цього мішка для пилососа вловлює до 99% пилу й часток. Він ефективніше фільтрує повітря порівняно зі звичайним паперовим мішком та допомагає усунути такі частки в повітрі, як алергени.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Trixa
31/07/2022
Magyarország
Перевірений покупець
kiváló minőség
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] teljesen elégedett vagyok a termékkel, kiváló minőség és megfizethető áron
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про s-bag FC8023/04 Porzsák
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про s-bag FC8023/04 Porzsák