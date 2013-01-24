Мабуть, найпопулярніший у світі мішок для пилу
S-bag® - це ОРИГІНАЛЬНІ мішки для пилу, призначені для використання з УСІМА пилососами з мішком для пилу виробництва Philips та Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux). Докладнішу інформацію можна знайти на веб-сайті www.s-bag.com. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Мабуть, найпопулярніший у світі мішок для пилу
S-bag® - це ОРИГІНАЛЬНІ мішки для пилу, призначені для використання з УСІМА пилососами з мішком для пилу виробництва Philips та Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux). Докладнішу інформацію можна знайти на веб-сайті www.s-bag.com. Переглянути усі переваги
Мабуть, найпопулярніший у світі мішок для пилу
S-bag® - це ОРИГІНАЛЬНІ мішки для пилу, призначені для використання з УСІМА пилососами з мішком для пилу виробництва Philips та Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux). Докладнішу інформацію можна знайти на веб-сайті www.s-bag.com. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Мабуть, найпопулярніший у світі мішок для пилу
S-bag® - це ОРИГІНАЛЬНІ мішки для пилу, призначені для використання з УСІМА пилососами з мішком для пилу виробництва Philips та Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux). Докладнішу інформацію можна знайти на веб-сайті www.s-bag.com. Переглянути усі переваги
Синтетичний мішок для пилу для тривалішого використання та кращої фільтрації, ніж паперові мішки
Жодного контакту з пилом завдяки запатентованій системі закривання
Мішок усуває неприємні запахи під час всмоктування шерсті собак та котів з підлоги.
Загальні специфікації