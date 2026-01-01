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Більше не доступний
FC8030/00
1 мікрофільтр AFS
Надзвичайно ефективне фільтрування
Заміняйте кожні 6 місяців
Сумісність із ia FC9300...19
Мікрофільтр AFS вловлює дрібний пил, що запобігає його потраплянню в чисте повітря без пилу.
s-filter – це стандартний фільтр відпрацьованого повітря, який є у вільному продажу та легко впізнаваний за логотипом. Його можна встановлювати у більшість пилососів Philips, а також у пилососи Electrolux, AEG, Volta та Tornado.
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