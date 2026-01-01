s-filter – це стандартний фільтр відпрацьованого повітря

s-filter – це стандартний фільтр відпрацьованого повітря, який є у вільному продажу та легко впізнаваний за логотипом. Його можна встановлювати у більшість пилососів Philips, а також у пилососи Electrolux, AEG, Volta та Tornado.