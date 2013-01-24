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Вбирає неприємні запахи
Активоване вугілля у цьому фільтрі вбирає неприємні запахи. Два електростатично заряджені шари фільтра забезпечують ідеальну чистоту відпрацьованого повітря. Заміняйте цей фільтр один раз на рік або коли поглинання запахів стає менш ефективним.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вбирає неприємні запахи
Активоване вугілля у цьому фільтрі вбирає неприємні запахи. Два електростатично заряджені шари фільтра забезпечують ідеальну чистоту відпрацьованого повітря. Заміняйте цей фільтр один раз на рік або коли поглинання запахів стає менш ефективним.
Вбирає неприємні запахи
Активоване вугілля у цьому фільтрі вбирає неприємні запахи. Два електростатично заряджені шари фільтра забезпечують ідеальну чистоту відпрацьованого повітря. Заміняйте цей фільтр один раз на рік або коли поглинання запахів стає менш ефективним.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вбирає неприємні запахи
Активоване вугілля у цьому фільтрі вбирає неприємні запахи. Два електростатично заряджені шари фільтра забезпечують ідеальну чистоту відпрацьованого повітря. Заміняйте цей фільтр один раз на рік або коли поглинання запахів стає менш ефективним.
фільтр відпрацьованого повітря
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Технічні характеристики аксесуарів