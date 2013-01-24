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    фільтр відпрацьованого повітря

    FC8033
    Загальна оцінка / 5
    • Вбирає неприємні запахи Вбирає неприємні запахи Вбирає неприємні запахи
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      фільтр відпрацьованого повітря

      FC8033
      Загальна оцінка / 5

      Вбирає неприємні запахи

      Активоване вугілля у цьому фільтрі вбирає неприємні запахи. Два електростатично заряджені шари фільтра забезпечують ідеальну чистоту відпрацьованого повітря. Заміняйте цей фільтр один раз на рік або коли поглинання запахів стає менш ефективним.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      фільтр відпрацьованого повітря

      Вбирає неприємні запахи

      Активоване вугілля у цьому фільтрі вбирає неприємні запахи. Два електростатично заряджені шари фільтра забезпечують ідеальну чистоту відпрацьованого повітря. Заміняйте цей фільтр один раз на рік або коли поглинання запахів стає менш ефективним.

      Вбирає неприємні запахи

      Активоване вугілля у цьому фільтрі вбирає неприємні запахи. Два електростатично заряджені шари фільтра забезпечують ідеальну чистоту відпрацьованого повітря. Заміняйте цей фільтр один раз на рік або коли поглинання запахів стає менш ефективним.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      фільтр відпрацьованого повітря

      Вбирає неприємні запахи

      Активоване вугілля у цьому фільтрі вбирає неприємні запахи. Два електростатично заряджені шари фільтра забезпечують ідеальну чистоту відпрацьованого повітря. Заміняйте цей фільтр один раз на рік або коли поглинання запахів стає менш ефективним.

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        фільтр відпрацьованого повітря

        Ціна магазину Philips

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        Вбирає неприємні запахи

        Фільтр з активованим вугіллям

        Оригінальний фільтр відпрацьованого повітря Philips

        Оригінальний фільтр відпрацьованого повітря Philips

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики аксесуарів

          Одноразові мішки для пилу для
          FC9002 – FC9027
          Кількість фільтрів
          1

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