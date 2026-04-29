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Аксесуари для пилососа з функцією миття
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FC8043/01
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User Manual Philips
Насадка з турбощіткою дозволяє ретельно чистити килими, а також швидко зібрати з килимів волосся та пух. Поворотна щітка активно усуває дрібні часточки пилу та волосся, забезпечуючи на 25% краще чищення килимів.
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