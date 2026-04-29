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Насадка пилососа

FC8043/01

Насадка пилососа

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips

  • PDF файл, 3.1 MB
  • 13 March 2026

Насадка з турбощіткою дозволяє ретельно чистити килими, а також швидко зібрати з килимів волосся та пух. Поворотна щітка активно усуває дрібні часточки пилу та волосся, забезпечуючи на 25% краще чищення килимів.

  • PDF файл
  • 29 March 2026

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