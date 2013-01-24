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Фільтр відпрацьованого повітря

FC8044
Загальна оцінка / 5
  • Оптимальна фільтрація Оптимальна фільтрація Оптимальна фільтрація
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    Фільтр відпрацьованого повітря

    FC8044
    Загальна оцінка / 5

    Оптимальна фільтрація

    Змінний фільтр HEPA 12 для пилососів Philips захищає від алергічних реакцій, усуваючи 99,5% часточок пилу розміром до 0,0003 мм.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Фільтр відпрацьованого повітря

    Оптимальна фільтрація

    Змінний фільтр HEPA 12 для пилососів Philips захищає від алергічних реакцій, усуваючи 99,5% часточок пилу розміром до 0,0003 мм.

    Оптимальна фільтрація

    Змінний фільтр HEPA 12 для пилососів Philips захищає від алергічних реакцій, усуваючи 99,5% часточок пилу розміром до 0,0003 мм.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Фільтр відпрацьованого повітря

    Оптимальна фільтрація

    Змінний фільтр HEPA 12 для пилососів Philips захищає від алергічних реакцій, усуваючи 99,5% часточок пилу розміром до 0,0003 мм.

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      Оптимальна фільтрація

      Фільтр HEPA 12 всмоктує весь пил

      Фільтр HEPA 12 пропонує оптимальну фільтрацію

      Фільтр HEPA 12 пропонує оптимальну фільтрацію

      Він усуває з відпрацьованого повітря не менше 99,5% усіх часточок пилу розміром до 0,0003 мм.

      Оригінальний вихідний фільтр Philips

      Оригінальний вихідний фільтр Philips

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Заміна для
        • HR8700 - HR 8999
        • HR8500 - HR 8599
        • FC8408, FC8428
        • FC8600 - FC8619
        • FC8712 - FC8740
        • HR8374
        Кількість фільтрів
        1

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