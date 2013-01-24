Оптимальна фільтрація
Змінний фільтр HEPA 12 для пилососів Philips захищає від алергічних реакцій, усуваючи 99,5% часточок пилу розміром до 0,0003 мм.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оптимальна фільтрація
Змінний фільтр HEPA 12 для пилососів Philips захищає від алергічних реакцій, усуваючи 99,5% часточок пилу розміром до 0,0003 мм.
Оптимальна фільтрація
Змінний фільтр HEPA 12 для пилососів Philips захищає від алергічних реакцій, усуваючи 99,5% часточок пилу розміром до 0,0003 мм.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оптимальна фільтрація
Змінний фільтр HEPA 12 для пилососів Philips захищає від алергічних реакцій, усуваючи 99,5% часточок пилу розміром до 0,0003 мм.
Загальні специфікації