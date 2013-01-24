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    Запасний набір

    FC8074/01
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    Загальна оцінка / 5
    • Запасний набір для Performer Compact Запасний набір для Performer Compact Запасний набір для Performer Compact
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      Запасний набір

      FC8074/01
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Запасний набір для Performer Compact

      Оригінальний запасний набір для лінійки Philips Performer Compact. У комплекті 3 мішки для пилу, 1 освіжувач повітря та фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги

      Запасний набір

      Запасний набір для Performer Compact

      Оригінальний запасний набір для лінійки Philips Performer Compact. У комплекті 3 мішки для пилу, 1 освіжувач повітря та фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги

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        Запасний набір

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        Запасний набір для Performer Compact

        Замінні оригінальні мішки для пилу та фільтр Philips

        • 3 мішки для пилу (s-bag® CLP)
        • 1 фільтр Super Clean Air
        • 1 вхідний фільтр двигуна
        Оригінальні мішки для пилу s-bag® Classic Long Performance

        Оригінальні мішки для пилу s-bag® Classic Long Performance

        Набір містить 3 оригінальні мішки для пилу s- bag® Classic Long Performance. Цей оригінальний мішок для пилу Philips створено для тривалої ефективності роботи пилососа, тобто для збереження високої потужності та максимальної фільтрації аж до цілковитого заповнення мішка, коли його можна утилізувати.

        Фільтр Super Clean Air з фільтрацією 99%

        Фільтр Super Clean Air з фільтрацією 99%

        Фільтр Super Clean Air вловлює найдрібніший пил, перш ніж повітря буде видуто з пилососа, таким чином, у Вашому домі буде чисте здорове повітря без пилу. Фільтр слід заміняти щороку.

        Вхідний фільтр двигуна (поролоновий)

        Вхідний фільтр двигуна (поролоновий)

        У наборі є один вхідний фільтр для двигуна (поролоновий). Він запобігає потраплянню дрібного пилу в двигун і його пошкодженню. Фільтр слід заміняти щороку.

        Технічні характеристики

        • Містить

          s-bag Classic Long Performance
          3
          Фільтр Super Clean Air
          1
          Фільтр двигуна
          1

        • Підходить для

          Performer Compact
          FC8383 – FC8389

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