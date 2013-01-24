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Запасний набір для Performer Compact
Оригінальний запасний набір для лінійки Philips Performer Compact. У комплекті 3 мішки для пилу, 1 освіжувач повітря та фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Запасний набір для Performer Compact
Оригінальний запасний набір для лінійки Philips Performer Compact. У комплекті 3 мішки для пилу, 1 освіжувач повітря та фільтри для двигуна і відпрацьованого повітря, які потрібно заміняти раз на рік. Переглянути усі переваги
Запасний набір
Ціна магазину Philips
Усього:
Набір містить 3 оригінальні мішки для пилу s- bag® Classic Long Performance. Цей оригінальний мішок для пилу Philips створено для тривалої ефективності роботи пилососа, тобто для збереження високої потужності та максимальної фільтрації аж до цілковитого заповнення мішка, коли його можна утилізувати.
Фільтр Super Clean Air вловлює найдрібніший пил, перш ніж повітря буде видуто з пилососа, таким чином, у Вашому домі буде чисте здорове повітря без пилу. Фільтр слід заміняти щороку.
У наборі є один вхідний фільтр для двигуна (поролоновий). Він запобігає потраплянню дрібного пилу в двигун і його пошкодженню. Фільтр слід заміняти щороку.
Містить
Підходить для