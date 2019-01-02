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Більше не доступний
FC8792/01
Ультратонка конструкція
2-етапна система прибирання
Бічні щітки та вакуум видаляють бруд і пил із підлоги. Фільтр відпрацьованого повітря затримує дрібний пил та частки. Він захоплює бруд та пил.
Philips SmartPro Easy пропонує функцію планування на 24 години, що дозволяє запрограмувати наступне прибирання на 24 години наперед.
Залежно від типу кімнати пилосос-робот буде дотримуватися одного чи кількох режимів прибирання – зиґзаґом, по спіралі, від перешкоди до перешкоди або вздовж стін.
4.3
з 5
4
Відгуки
Sasha1100
02/01/2019
Україна
Полностью соответствует функциям! Отличный робот! И нравится детям!
Относился скептически! Но робот отличный, убирает под шкафами и кроватями на ура!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Easy FC8792/01 Пилосос-робот
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Easy FC8792/01 Пилосос-робот
Martina88
16/04/2019
Česká republika
Doporučuji
Splňuje všechny požadavky. Nema problém předjíždět z např.z plovoucí podlahy na koberec atd.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Active FC8812/01 Robotický vysavač
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Active FC8812/01 Robotický vysavač
Sam77
09/12/2018
Україна
Взагалі сподобався, але через 9 місяців проблеми
Придбав 9 місяців тому. Все було чудово, аж раптом перестав запускатись, коли стоїть на базі - синім коліром світиться ( до цього стояв на базі більше доби) але не стартує, звуки запуску видає, але глохне і починає світитись червоний індикатор. Почистив усі колеса та щітки, протер всі датчики - без результату. Робив ще спроби та через 30 хвилин всеж запустився, але працює як робот без всасування, спочатку стартує разом із всасуванням, але через 5 секунд всасування вимикається і він просто їздить. Завтра повезу в сервіс центр...
Цей відгук про SmartPro Easy FC8792/01 Пилосос-робот
Цей відгук про SmartPro Easy FC8792/01 Пилосос-робот