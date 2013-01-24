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SmartPro Easy

Пилосос-робот

FC8792/01
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Загальна оцінка / 5
  • Висока ефективність, розумне прибирання Висока ефективність, розумне прибирання Висока ефективність, розумне прибирання
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    SmartPro Easy Пилосос-робот

    FC8792/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Висока ефективність, розумне прибирання

    Пилосос Philips SmartPro Easy забезпечує оптимальні результати прибирання в режимі автономної роботи у 2 етапи: його бічні щітки змітають весь бруд, а потужне всмоктування його збирає. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    SmartPro Easy Пилосос-робот

    Висока ефективність, розумне прибирання

    Пилосос Philips SmartPro Easy забезпечує оптимальні результати прибирання в режимі автономної роботи у 2 етапи: його бічні щітки змітають весь бруд, а потужне всмоктування його збирає. Переглянути усі переваги

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      • Ультратонка конструкція
      • 2-етапна система прибирання
      2-етапна система прибирання для захоплення пилу та бруду

      2-етапна система прибирання для захоплення пилу та бруду

      Бічні щітки та вакуум видаляють бруд і пил із підлоги. Фільтр відпрацьованого повітря затримує дрібний пил та частки. Він захоплює бруд та пил.

      Можливість планування на 24 години

      Можливість планування на 24 години

      Philips SmartPro Easy пропонує функцію планування на 24 години, що дозволяє запрограмувати наступне прибирання на 24 години наперед.

      4 режими прибирання для пристосування до різних ділянок

      4 режими прибирання для пристосування до різних ділянок

      Залежно від типу кімнати пилосос-робот буде дотримуватися одного чи кількох режимів прибирання – зиґзаґом, по спіралі, від перешкоди до перешкоди або вздовж стін.

      Ультратонка конструкція 5,8 см для прибирання під низькими меблями

      Ультратонка конструкція 5,8 см для прибирання під низькими меблями

      Пилосос-робот Philips має дуже компактну і тонку конструкцію, що дозволяє прибирати під дуже низькими предметами.

      Висока потужність всмоктування 600 Па

      Висока потужність всмоктування 600 Па

      Компактний, але потужний пилосос-робот Philips має потужність всмоктування 600 Па, що забезпечує швидке ефективне прибирання пилу та бруду.

      Контейнер для пилу, який легко спорожнювати

      Контейнер для пилу, який легко спорожнювати

      Ви можете легко спорожнити контейнер для пилу, не торкаючись бруду.

      Керування за допомогою однієї кнопки

      Керування за допомогою однієї кнопки

      Просто увімкніть пристрій, і він відразу почне прибирати підлогу. Ним дуже легко користуватися.

      Система розпізнавання Smart Detection System 2 адаптує прибирання до будь-якого середовища

      Система розпізнавання Smart Detection System 2 адаптує прибирання до будь-якого середовища

      Пилосос-робот Philips SmartPro Easy оснащено розумною системою розпізнавання Smart Detection System 2, комбінацією розумних мікросхем, 23 датчиками та акселерометром, що дозволяє пристрою прибирати самостійно. Пилосос-робот розуміє середовище і вибирає оптимальний спосіб прибирання для якомога швидшого досягнення результатів. Робот не застрягає і повертається до док-станції, коли потрібно.

      Фільтр Ultra Hygiene EPA12

      Фільтр Ultra Hygiene EPA12

      Фільтр Ultra Hygiene EPA12 захоплює 99,5% дрібного пилу, фільтруючи відпрацьоване повітря. Це гарантує надійне утримання пилу у контейнері, запобігаючи повторному забрудненню.

      Потужна літій-іонна батарея для 105 хв. роботи

      Потужна літій-іонна батарея для 105 хв. роботи

      Потужна літій-іонна батарея має довший термін експлуатації і менший час заряджання порівняно зі стандартними батареями. Новий пилосос-робот працює до 105 хв.

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Напруга батареї
        14,8  В
        Час зарядження
        4  годин(-и)
        Час роботи
        105  хвилин(-и)
        Датчики
        23 датчики
        Потужність всмоктування (макс. Па)
        600

      • Практичність

        Планування за 24 години
        Так
        Режими прибирання
        4
        Типи підлогового покриття
        • Килим
        • Тверда підлога

      • Конструкція

        Колір
        Королівський темно-синій

      • Фільтрація

        Місткість мішка для пилу
        0,4  л
        Фільтр
        Фільтр EPA 12

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Адаптер змінного струму
        • Зарядна платформа
        • Бічні щітки
        • Фільтр відпрацьованого повітря
        • Дистанційне керування

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        300 x 300 x 58,5  мм
        Вага виробу
        2  кг

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