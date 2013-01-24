Висока ефективність, розумне прибирання
Пилосос Philips SmartPro Easy забезпечує оптимальні результати прибирання в режимі автономної роботи у 2 етапи: його бічні щітки змітають весь бруд, а потужне всмоктування його збирає. Переглянути усі переваги
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Висока ефективність, розумне прибирання
Пилосос Philips SmartPro Easy забезпечує оптимальні результати прибирання в режимі автономної роботи у 2 етапи: його бічні щітки змітають весь бруд, а потужне всмоктування його збирає. Переглянути усі переваги
Бічні щітки та вакуум видаляють бруд і пил із підлоги. Фільтр відпрацьованого повітря затримує дрібний пил та частки. Він захоплює бруд та пил.
Philips SmartPro Easy пропонує функцію планування на 24 години, що дозволяє запрограмувати наступне прибирання на 24 години наперед.
Залежно від типу кімнати пилосос-робот буде дотримуватися одного чи кількох режимів прибирання – зиґзаґом, по спіралі, від перешкоди до перешкоди або вздовж стін.
Пилосос-робот Philips має дуже компактну і тонку конструкцію, що дозволяє прибирати під дуже низькими предметами.
Компактний, але потужний пилосос-робот Philips має потужність всмоктування 600 Па, що забезпечує швидке ефективне прибирання пилу та бруду.
Ви можете легко спорожнити контейнер для пилу, не торкаючись бруду.
Просто увімкніть пристрій, і він відразу почне прибирати підлогу. Ним дуже легко користуватися.
Пилосос-робот Philips SmartPro Easy оснащено розумною системою розпізнавання Smart Detection System 2, комбінацією розумних мікросхем, 23 датчиками та акселерометром, що дозволяє пристрою прибирати самостійно. Пилосос-робот розуміє середовище і вибирає оптимальний спосіб прибирання для якомога швидшого досягнення результатів. Робот не застрягає і повертається до док-станції, коли потрібно.
Фільтр Ultra Hygiene EPA12 захоплює 99,5% дрібного пилу, фільтруючи відпрацьоване повітря. Це гарантує надійне утримання пилу у контейнері, запобігаючи повторному забрудненню.
Потужна літій-іонна батарея має довший термін експлуатації і менший час заряджання порівняно зі стандартними батареями. Новий пилосос-робот працює до 105 хв.
Ефективність
Практичність
Конструкція
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Надійність
Вага та розміри