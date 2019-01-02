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  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання
  • Висока ефективність, розумне прибирання

Більше не доступний

SmartPro EasyПилосос-робот

FC8792/01

4.3
| (4) Відгуки
Висока ефективність, розумне прибирання
Пилосос Philips SmartPro Easy забезпечує оптимальні результати прибирання в режимі автономної роботи у 2 етапи: його бічні щітки змітають весь бруд, а потужне всмоктування його збирає.
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Надтонкий, пилососить у важкодоступних місцях

Висока ефективність, розумне прибирання

  • Ультратонка конструкція

  • 2-етапна система прибирання

2-етапна система прибирання для захоплення пилу та бруду

2-етапна система прибирання для захоплення пилу та бруду

Бічні щітки та вакуум видаляють бруд і пил із підлоги. Фільтр відпрацьованого повітря затримує дрібний пил та частки. Він захоплює бруд та пил.

Можливість планування на 24 години

Можливість планування на 24 години

Philips SmartPro Easy пропонує функцію планування на 24 години, що дозволяє запрограмувати наступне прибирання на 24 години наперед.

4 режими прибирання для пристосування до різних ділянок

4 режими прибирання для пристосування до різних ділянок

Залежно від типу кімнати пилосос-робот буде дотримуватися одного чи кількох режимів прибирання – зиґзаґом, по спіралі, від перешкоди до перешкоди або вздовж стін.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

4

Відгуки

2
1

02/01/2019

Україна

Україна

Полностью соответствует функциям! Отличный робот! И нравится детям!

Относился скептически! Но робот отличный, убирает под шкафами и кроватями на ура!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Easy FC8792/01 Пилосос-робот

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Easy FC8792/01 Пилосос-робот

16/04/2019

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Splňuje všechny požadavky. Nema problém předjíždět z např.z plovoucí podlahy na koberec atd.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Active FC8812/01 Robotický vysavač

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Active FC8812/01 Robotický vysavač

09/12/2018

Україна

Україна

Взагалі сподобався, але через 9 місяців проблеми

Придбав 9 місяців тому. Все було чудово, аж раптом перестав запускатись, коли стоїть на базі - синім коліром світиться ( до цього стояв на базі більше доби) але не стартує, звуки запуску видає, але глохне і починає світитись червоний індикатор. Почистив усі колеса та щітки, протер всі датчики - без результату. Робив ще спроби та через 30 хвилин всеж запустився, але працює як робот без всасування, спочатку стартує разом із всасуванням, але через 5 секунд всасування вимикається і він просто їздить. Завтра повезу в сервіс центр...

Цей відгук про SmartPro Easy FC8792/01 Пилосос-робот

Цей відгук про SmartPro Easy FC8792/01 Пилосос-робот

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