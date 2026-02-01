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        Більше не доступний

        SSD

        FM01SM130B/00

        Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

        Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Твердотільний диск Philips робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.

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        Обмінюйтеся файлами миттєво!

        Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

        • 1 ТБ

        • Твердотільний диск

        Легко відкривати, зручна упаковка

        Маркування та перфорація на упаковці показують, як найкраще відкрити упаковку і швидко й легко вийняти флеш-карту USB.

        Швидка передача даних завдяки високошвидкісному інтерфейсу USB 2.0

        Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.

        Захисний вбудований ковпачок для зручності

        Досить губити ковпачки! Захисний ковпачок вбудовано в конструкцію виробу, тому він завжди буде під’єднаний до флеш-карти USB. Для використання просто поверніть ковпачок назад, вставте флеш-карту і відтворюйте вміст.

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        • • Унікальні пропозиції