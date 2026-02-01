КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Фотографія упаковки
  • Фотографія упаковки

Більше не доступний

SSD

FM01SS050P/00

Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Твердотільний диск Philips робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.

Переглянути всі переваги

Обмінюйтеся файлами миттєво!

Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

  • 1 ТБ

  • Твердотільний диск

Захисний вбудований ковпачок для зручності

Досить губити ковпачки! Захисний ковпачок вбудовано в конструкцію виробу, тому він завжди буде під’єднаний до флеш-карти USB. Для використання просто поверніть ковпачок назад, вставте флеш-карту і відтворюйте вміст.

Синхронізація файлів між усім комп’ютером та флеш-накопичувачем USB

Завдяки функції синхронізації усіх файлів на комп’ютері можна отримати доступ і працювати з документами будь-де, лише кілька разів клацнувши мишею.

Легко відкривати, зручна упаковка

Маркування та перфорація на упаковці показують, як найкраще відкрити упаковку і швидко й легко вийняти флеш-карту USB.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції