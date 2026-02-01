КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Фотографія упаковки
  • Фотографія упаковки

SSD

FM02SM140B/00

Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

Легкий і зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Внутрішній твердотільний диск Philips SATA III 2,5 дюйма робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.

Переглянути всі переваги

Обмінюйтеся файлами миттєво!

Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

  • 2 ТБ

  • Твердотільний диск

Ультрашвидка передача даних SSD

Високошвидкісна передача даних твердотільного диска Philips значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції