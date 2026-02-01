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FM02SS030P/00
Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!
Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Твердотільний диск Philips робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.
2 ТБ
Твердотільний диск
Високошвидкісна передача даних твердотільного диска Philips значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.
Маркування та перфорація на упаковці показують, як найкраще відкрити упаковку і швидко й легко вийняти флеш-карту USB.
Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.
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