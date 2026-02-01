Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

Простий, зручний для користувача пристрій Plug and play. Система Philips SSD забезпечує плавне виконання щоденних завдань із кращою оперативністю реагування. Система SSD також пропонує миттєву продуктивність, що означає швидше завантаження системи і програм.