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SSD

FM02SS050P/00

Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

Простий, зручний для користувача пристрій Plug and play. Система Philips SSD забезпечує плавне виконання щоденних завдань із кращою оперативністю реагування. Система SSD також пропонує миттєву продуктивність, що означає швидше завантаження системи і програм.

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Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

  • 2 ТБ

  • Твердотільний диск

Функція автоматичного стиснення усіх файлів дозволяє зекономити місце

Економія місця за допомогою функції автоматичного стиснення усіх файлів на флеш-накопичувачі USB

Швидка передача даних завдяки високошвидкісному інтерфейсу USB 2.0

Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.

Ультрашвидка передача даних SSD

Високошвидкісна передача даних твердотільного диска Philips значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.

Технічні характеристики

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