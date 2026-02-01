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Більше не доступний
FM02SS050P/00
Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!
Простий, зручний для користувача пристрій Plug and play. Система Philips SSD забезпечує плавне виконання щоденних завдань із кращою оперативністю реагування. Система SSD також пропонує миттєву продуктивність, що означає швидше завантаження системи і програм.
2 ТБ
Твердотільний диск
Економія місця за допомогою функції автоматичного стиснення усіх файлів на флеш-накопичувачі USB
Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.
Високошвидкісна передача даних твердотільного диска Philips значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.
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