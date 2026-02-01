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        Флеш-накопичувач USB

        FM12FD85B/00

        Невеликий, легкий, для використання будь-де

        Легкий і зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Кольоровий флеш-накопичувач USB Philips Pico Edition робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким і доступним.

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        Невеликий, легкий, для використання будь-де

        • 128 ГБ

        • Pico Edition 2.0

        Швидка передача даних завдяки високошвидкісному інтерфейсу USB 2.0

        Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.

        Стильна й легка конструкція

        Елегантна й легка конструкція. Компактний стильний дизайн дозволяє брати із собою дані, куди б ви не вирушили. Ваші мультимедійні файли й документи завжди під рукою саме тоді, коли вони потрібні.

        Модна флеш-карта USB завдяки кольоровому дизайну

        Виберіть свій модний колір: яскраво-жовтий, карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений, синій електрик або оранжевий, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим

        Технічні характеристики

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        • • Унікальні пропозиції