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FM12FD85B/00
Невеликий, легкий, для використання будь-де
Легкий і зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Кольоровий флеш-накопичувач USB Philips Pico Edition робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким і доступним.
128 ГБ
Pico Edition 2.0
Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.
Елегантна й легка конструкція. Компактний стильний дизайн дозволяє брати із собою дані, куди б ви не вирушили. Ваші мультимедійні файли й документи завжди під рукою саме тоді, коли вони потрібні.
Виберіть свій модний колір: яскраво-жовтий, карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений, синій електрик або оранжевий, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим
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