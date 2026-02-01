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Флеш-накопичувач USB

FM16FD05D/00

Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Кольоровий флеш-накопичувач USB Philips Snow Edition робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.

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Обмінюйтеся файлами миттєво!

Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

  • 16 ГБ

  • Vivid Edition 2.0

  • 2 шт. в упаковці

Швидка передача даних завдяки високошвидкісному інтерфейсу USB 2.0

Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.

Модна флеш-карта USB завдяки кольоровому дизайну

Виберіть свій модний колір: яскраво-жовтий, карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений, синій електрик або оранжевий, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим

Індикатор активності засвічується під час копіювання файлів

Привабливий світлодіодний індикатор вказує на те, що накопичувач під’єднано правильно і він працює; швидша пульсація вказує на копіювання файлів на накопичувач або з нього.

Технічні характеристики

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 163.7 kB
  • 24 August 2026

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