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        Флеш-накопичувач USB

        FM16FD05E/00

        Невеликий, легкий, для використання будь-де

        Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Кольоровий флеш-накопичувач USB Philips Vivid Edition робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким і доступним.

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        Невеликий, легкий, для використання будь-де

        • 16 ГБ

        • Vivid Edition 2.0

        • 3 шт. в упаковці

        Швидка передача даних завдяки високошвидкісному інтерфейсу USB 2.0

        Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.

        Індикатор активності засвічується під час копіювання файлів

        Привабливий світлодіодний індикатор вказує на те, що накопичувач під’єднано правильно і він працює; швидша пульсація вказує на копіювання файлів на накопичувач або з нього.

        Модна флеш-карта USB завдяки кольоровому дизайну

        Виберіть свій модний колір: яскраво-жовтий, карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений, синій електрик або оранжевий, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим

        Технічні характеристики

        Інструкції і документація

        Рекламна листівка з локалізованим вмістом

        • PDF файл, 75 kB
        • 24 August 2026

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