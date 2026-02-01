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        Більше не доступний

        SSD

        FM25SM130B/00

        Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

        Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Твердотільний диск Philips робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.

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        Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

        • 256 ГБ

        • Твердотільний диск

        Модна флеш-карта USB завдяки кольоровому дизайну

        Виберіть свій модний колір: яскраво-жовтий, карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений, синій електрик або оранжевий, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим

        Швидка передача даних завдяки високошвидкісному інтерфейсу USB 2.0

        Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.

        Ємність зберігання 256 ГБ для великих файлів із даними

        Завдяки ємності 256 ГБ можна обмінюватися даними та зберігати значно більші файли або значно більшу кількість файлів через USB-роз’єм на ПК чи ноутбуку.

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        • • Унікальні пропозиції