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Більше не доступний
FM25SM130B/00
Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!
Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Твердотільний диск Philips робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.
256 ГБ
Твердотільний диск
Виберіть свій модний колір: яскраво-жовтий, карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений, синій електрик або оранжевий, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим
Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.
Завдяки ємності 256 ГБ можна обмінюватися даними та зберігати значно більші файли або значно більшу кількість файлів через USB-роз’єм на ПК чи ноутбуку.
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