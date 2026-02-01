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Більше не доступний
FM25SS050P/00
Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!
Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Твердотільний диск Philips робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.
256 Гб
Твердотільний диск
Завдяки функції синхронізації усіх файлів на комп’ютері можна отримати доступ і працювати з документами будь-де, лише кілька разів клацнувши мишею.
Економія місця за допомогою функції автоматичного стиснення усіх файлів на флеш-накопичувачі USB
Маркування та перфорація на упаковці показують, як найкраще відкрити упаковку і швидко й легко вийняти флеш-карту USB.
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