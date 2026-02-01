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FM25SS130B/00
Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!
Легкий і зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Внутрішній твердотільний диск Philips SATA III 2,5 дюйма робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.
250 ГБ
Твердотільний диск
Високошвидкісна передача даних твердотільного диска Philips значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.
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