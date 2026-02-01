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FM32FD06G/00
Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!
Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Кольоровий флеш-накопичувач USB Philips VIVID Edition робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.
32 ГБ
Vivid Edition 2.0
5 шт. в упаковці
Завдяки ємності 32 ГБ можна обмінюватися та зберігати значно більші файли або значно більшу кількість файлів через USB-роз’єм на ПК чи ноутбуку.
Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.
Виберіть свій модний колір: яскраво-жовтий, карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений, синій електрик або оранжевий, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим
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