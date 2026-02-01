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        Флеш-накопичувач USB

        FM32FD06G/00

        Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

        Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Кольоровий флеш-накопичувач USB Philips VIVID Edition робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.

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        Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

        • 32 ГБ

        • Vivid Edition 2.0

        • 5 шт. в упаковці

        Ємність 32 ГБ для великих файлів із даними

        Завдяки ємності 32 ГБ можна обмінюватися та зберігати значно більші файли або значно більшу кількість файлів через USB-роз’єм на ПК чи ноутбуку.

        Швидка передача даних завдяки високошвидкісному інтерфейсу USB 2.0

        Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.

        Модна флеш-карта USB завдяки кольоровому дизайну

        Виберіть свій модний колір: яскраво-жовтий, карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений, синій електрик або оранжевий, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим

        Технічні характеристики

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        • • Унікальні пропозиції