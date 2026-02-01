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Більше не доступний
FM32FD170B/00
Невеликий, легкий, для використання будь-де
Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Кольоровий флеш-накопичувач USB Philips MOTION Edition робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.
32 ГБ
Motion Edition 2.0
Маркування та перфорація на упаковці показують, як найкраще відкрити упаковку і швидко й легко вийняти флеш-карту USB.
Виберіть свій модний колір: карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений або синій електрик, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим.
Привабливий світлодіодний індикатор вказує на те, що накопичувач під’єднано правильно і він працює; швидша пульсація вказує на копіювання файлів на накопичувач або з нього.
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