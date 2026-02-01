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        Більше не доступний

        Флеш-накопичувач USB

        FM32FD170D/00

        Невеликий, легкий, для використання будь-де

        Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Кольоровий флеш-накопичувач USB Philips MOTION Edition робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.

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        Невеликий, легкий, для використання будь-де

        • 32 Гб

        • Motion Edition 2.0

        • 2 шт. в упаковці

        Швидка передача даних завдяки високошвидкісному інтерфейсу USB 2.0

        Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.

        Легко відкривати, зручна упаковка

        Маркування та перфорація на упаковці показують, як найкраще відкрити упаковку і швидко й легко вийняти флеш-карту USB.

        Модний кольоровий дизайн

        Виберіть свій модний колір: карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений або синій електрик, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим.

        Технічні характеристики

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