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        Більше не доступний

        Флеш-накопичувач USB

        FM32FD170E/00

        Невеликий, легкий, для використання будь-де

        Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Кольоровий флеш-накопичувач USB Philips MOTION Edition робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.

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        Невеликий, легкий, для використання будь-де

        • 32 ГБ

        • Motion Edition 2.0

        • 3 шт. в упаковці

        Легко відкривати, зручна упаковка

        Маркування та перфорація на упаковці показують, як найкраще відкрити упаковку і швидко й легко вийняти флеш-карту USB.

        Швидка передача даних завдяки високошвидкісному інтерфейсу USB 2.0

        Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.

        Індикатор активності засвічується під час копіювання файлів

        Привабливий світлодіодний індикатор вказує на те, що накопичувач під’єднано правильно і він працює; швидша пульсація вказує на копіювання файлів на накопичувач або з нього.

        Технічні характеристики

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