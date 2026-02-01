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        Більше не доступний

        Флеш-накопичувач USB

        FM32FD175D/00

        Невеликий, легкий, для використання будь-де

        Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Кольоровий флеш-накопичувач USB Philips MOTION Edition робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.

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        Обмінюйтеся файлами миттєво!

        Невеликий, легкий, для використання будь-де

        • 32 ГБ

        • Motion Edition 3.2

        • 2 шт. в упаковці

        Індикатор активності засвічується під час копіювання файлів

        Привабливий світлодіодний індикатор вказує на те, що накопичувач під’єднано правильно і він працює; швидша пульсація вказує на копіювання файлів на накопичувач або з нього.

        Модна флеш-карта USB завдяки кольоровому дизайну

        Виберіть свій модний колір: яскраво-жовтий, карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений, синій електрик або оранжевий, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим

        Модний кольоровий дизайн

        Виберіть свій модний колір: карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений або синій електрик, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим.

        Технічні характеристики

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