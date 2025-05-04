Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
FM32MP45D/00
Невеликі, легкі, для використання будь-де
Ця компактна картка формату Micro SDHC підтримує ємність пам’яті 32 ГБ із UHS-I U1 класу 10. У комплекті 2 шт. з адаптером.
32 ГБ
Клас 10
UHS-I
2 шт. в упаковці
Завдяки ємності 32 ГБ можна обмінюватися та зберігати значно більші файли або значно більшу кількість файлів через USB-роз’єм на ПК чи ноутбуку.
Завдяки функціональності класу 10 та швидкій передачі даних цієї карти пам’яті SDHC більше не потрібно довго чекати на передачу даних!
1.0
з 5
1
Відгук
Bpanther
04/05/2025
Magyarország
Nem megbízható
Auchanban vásároltam Tapo kamerába 32 GB. A héten tönkre ment formázhatatlan. Linux alatt és multimedia lejátszó is 2.2 GB nak látja de nem tudja megnyitni ismeretlen formátum .
Плюси
Semmi
Мінуси
Megbízhatatlan
Цей відгук про FM32MP45D SDHC-kártya
Дата використання 2025-01-04
Цей відгук про FM32MP45D SDHC-kártya
Дата використання 2025-01-04