КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

        Більше не доступний

        Картки SDHC

        FM32MP45D/00

        1

        | (1) Відгук

        Невеликі, легкі, для використання будь-де

        Ця компактна картка формату Micro SDHC підтримує ємність пам’яті 32 ГБ із UHS-I U1 класу 10. У комплекті 2 шт. з адаптером.

        Переглянути всі переваги

        Micro SDHC ємністю 32 ГБ з адаптером

        Невеликі, легкі, для використання будь-де

        • 32 ГБ

        • Клас 10

        • UHS-I

        • 2 шт. в упаковці

        Ємність 32 ГБ для великих файлів із даними

        Завдяки ємності 32 ГБ можна обмінюватися та зберігати значно більші файли або значно більшу кількість файлів через USB-роз’єм на ПК чи ноутбуку.

        Надшвидка передача даних завдяки картам пам’яті SDHC класу 10

        Завдяки функціональності класу 10 та швидкій передачі даних цієї карти пам’яті SDHC більше не потрібно довго чекати на передачу даних!

        Технічні характеристики

        Отримати підтримку для цього продукту

        Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

        Відгуки

        Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
        Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

        1.0

        з 5

        1

        Відгук

        5
        4
        3
        2

        04/05/2025

        Magyarország

        Magyarország

        Nem megbízható

        Auchanban vásároltam Tapo kamerába 32 GB. A héten tönkre ment formázhatatlan. Linux alatt és multimedia lejátszó is 2.2 GB nak látja de nem tudja megnyitni ismeretlen formátum .

        Плюси

        Semmi

        Мінуси

        Megbízhatatlan

        Цей відгук про FM32MP45D SDHC-kártya

        Дата використання 2025-01-04

        Цей відгук про FM32MP45D SDHC-kártya

        Дата використання 2025-01-04

        Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

        • • Вітальний подарунок -10%*
        • • Унікальні пропозиції

        Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

        • • Вітальний подарунок -10%*
        • • Унікальні пропозиції