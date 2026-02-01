Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

Легкий і зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Внутрішній твердотільний диск Philips SATA III 2,5 дюйма робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.