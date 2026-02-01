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FM51FD175B/00
Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!
Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Кольоровий флеш-накопичувач USB Philips SNOW Edition робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.
512 ГБ
Motion Edition 3.2
USB Type-C
Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.
Завдяки ємності 512 ГБ можна обмінюватися та зберігати значно більші файли або значно більшу кількість файлів через USB-роз’єм на ПК чи ноутбуку.
Виберіть свій модний колір: яскраво-жовтий, карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений, синій електрик або оранжевий, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим
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