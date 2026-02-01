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Флеш-накопичувач USB

FM51FD175B/00

Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Кольоровий флеш-накопичувач USB Philips SNOW Edition робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.

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Обмінюйтеся файлами миттєво!

Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

  • 512 ГБ

  • Motion Edition 3.2

  • USB Type-C

Швидка передача даних завдяки високошвидкісному інтерфейсу USB Type-C

Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.

Ємність 512 ГБ для великих файлів із даними

Завдяки ємності 512 ГБ можна обмінюватися та зберігати значно більші файли або значно більшу кількість файлів через USB-роз’єм на ПК чи ноутбуку.

Модна флеш-карта USB завдяки кольоровому дизайну

Виберіть свій модний колір: яскраво-жовтий, карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений, синій електрик або оранжевий, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим

Технічні характеристики

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