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Більше не доступний
FM51SS050P/00
Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!
Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Твердотільний диск Philips робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.
512 Гб
Твердотільний диск
Маркування та перфорація на упаковці показують, як найкраще відкрити упаковку і швидко й легко вийняти флеш-карту USB.
Виберіть свій модний колір: яскраво-жовтий, карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений, синій електрик або оранжевий, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим
Економія місця за допомогою функції автоматичного стиснення усіх файлів на флеш-накопичувачі USB
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