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FM64FD05E/00
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Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Кольоровий флеш-накопичувач USB Philips VIVID Edition робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.
64 ГБ
Vivid Edition 2.0
3 шт. в упаковці
Завдяки ємності 64 ГБ можна обмінюватися та зберігати значно більші файли або значно більшу кількість файлів через USB-роз’єм на ПК чи ноутбуку.
Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.
Привабливий світлодіодний індикатор вказує на те, що накопичувач під’єднано правильно і він працює; швидша пульсація вказує на копіювання файлів на накопичувач або з нього.