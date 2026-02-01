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Більше не доступний
FM64FD175B/00
Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!
Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Кольоровий флеш-накопичувач USB Philips MOTION Edition робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.
64 ГБ
Motion Edition 3.2
USB Type-C
Виберіть свій модний колір: яскраво-жовтий, карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений, синій електрик або оранжевий, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим
Завдяки ємності 64 ГБ можна обмінюватися та зберігати значно більші файли або значно більшу кількість файлів через USB-роз’єм на ПК чи ноутбуку.
Привабливий світлодіодний індикатор вказує на те, що накопичувач під’єднано правильно і він працює; швидша пульсація вказує на копіювання файлів на накопичувач або з нього.