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        Більше не доступний

        Флеш-накопичувач USB

        FM64FD175D/00

        Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

        Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Кольоровий флеш-накопичувач USB Philips MOTION Edition робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.

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        Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

        • 64 ГБ

        • Motion Edition 3.2

        • 2 шт. в упаковці

        Модна флеш-карта USB завдяки кольоровому дизайну

        Виберіть свій модний колір: яскраво-жовтий, карамельно-рожевий, ультрафіолет, жовтувато-зелений, синій електрик або оранжевий, щоб прикрасити щоденне зберігання та обмін даними і зробити його цікавим

        Швидка передача даних завдяки високошвидкісному інтерфейсу USB 3.0

        Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.

        Ємність 64 ГБ для великих файлів із даними

        Завдяки ємності 64 ГБ можна обмінюватися та зберігати значно більші файли або значно більшу кількість файлів через USB-роз’єм на ПК чи ноутбуку.

        Технічні характеристики

        Інструкції і документація

        Рекламна листівка з локалізованим вмістом

        • PDF файл, 75.6 kB
        • 21 July 2026

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        • • Унікальні пропозиції