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Флеш-накопичувач USB

FM64FD180D/00

Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Кольоровий флеш-накопичувач USB Philips MOTION Edition робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.

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Обмінюйтеся файлами миттєво!

Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!

  • 64 Гб

  • Star Edition 2.0

  • 2 шт. в упаковці

Швидка передача даних завдяки високошвидкісному інтерфейсу USB 2.0

Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.

Захисний вбудований ковпачок для зручності

Досить губити ковпачки! Захисний ковпачок вбудовано в конструкцію виробу, тому він завжди буде під’єднаний до флеш-карти USB. Для використання просто поверніть ковпачок назад, вставте флеш-карту і відтворюйте вміст.

Легко відкривати, зручна упаковка

Маркування та перфорація на упаковці показують, як найкраще відкрити упаковку і швидко й легко вийняти флеш-карту USB.

Технічні характеристики

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 286.7 kB
  • 24 August 2026

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