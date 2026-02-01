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Більше не доступний
FM64FD180D/00
Легко користуватися – просто увімкніть і користуйтесь!
Легкий та зручний у використанні пристрій із функцією plug-and-play. Кольоровий флеш-накопичувач USB Philips MOTION Edition робить щоденне зберігання та обмін файлами, фотографіями й музикою легким та доступним.
64 Гб
Star Edition 2.0
2 шт. в упаковці
Високошвидкісна передача даних значно пришвидшує копіювання великих мультимедійних файлів на жорсткий диск комп’ютера чи із нього.
Досить губити ковпачки! Захисний ковпачок вбудовано в конструкцію виробу, тому він завжди буде під’єднаний до флеш-карти USB. Для використання просто поверніть ковпачок назад, вставте флеш-карту і відтворюйте вміст.
Маркування та перфорація на упаковці показують, як найкраще відкрити упаковку і швидко й легко вийняти флеш-карту USB.