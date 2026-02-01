Захисний вбудований ковпачок для зручності

Досить губити ковпачки! Захисний ковпачок вбудовано в конструкцію виробу, тому він завжди буде під’єднаний до флеш-карти USB. Для використання просто поверніть ковпачок назад, вставте флеш-карту і відтворюйте вміст.