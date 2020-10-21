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Bluetooth®
Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.
Подвійний підсилювач забезпечує кращий звук, зменшуючи перехресну модуляцію між низькочастотним та високочастотним динаміками, оскільки кожен перетворювач має власний підсилювач. Низькі частоти стають насиченими та потужними і не впливають надто сильно на вищі частоти, завдяки чому вони залишаються чистими й детальними. Разом із точною конструкцією активного розділюючого фільтра досягається кращий контроль фази і частотної характеристики кожного перетворювача, що забезпечує більш збалансоване та природне звучання.
Технологія MAX Sound забезпечує миттєве підсилення низьких частот, максимально збільшуючи гучність та миттєво гарантуючи найбільш вражаюче прослуховування одним натисненням кнопки. Вдосконалена електронна схема калібрує наявний звук і налаштування гучності, миттєво підсилюючи низькі частоти та гучність до максимального рівня без спотворення. Це забезпечує помітне підсилення звукового спектру та гучності, а також потужне підсилення аудіо, що покращить будь-яку музику.
4.4
з 5
7
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
Bona_Ck
21/10/2020
Україна
Мал да удал!
Достойный ответ невоспитанным соседям!!! Единственный минус для меня это отображение часов их не видно.. в остальном стильно громко компактно.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FX10 Міні-система Hi-Fi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FX10 Міні-система Hi-Fi
adaśko123
29/12/2016
Polska
tania głośna ładna
bardzo bardzo polecam ponieważ uważam że wieża spełni oczekiwania każdego nie dowierzasz to kup i sam się przekonaj
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FX10 Miniwieża Hi-Fi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FX10 Miniwieża Hi-Fi
dosaz74
11/09/2017
Magyarország
Tökéletes
Akciósan vettem philips hozza a minőséget tökéletes hangzás rengeteg extra. 2 hete használom imádom.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FX10 Mini Hi-Fi rendszer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FX10 Mini Hi-Fi rendszer