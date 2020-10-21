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  • Потужна музика бездротовим способом
  • Потужна музика бездротовим способом
  • Потужна музика бездротовим способом
  • Потужна музика бездротовим способом
  • Потужна музика бездротовим способом
  • Потужна музика бездротовим способом

Більше не доступний

Міні-система Hi-Fi

FX10/12

4.4
| (7) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб
Потужна музика бездротовим способом
Передавайте музику бездротовим способом через Bluetooth® із будь-якого розумного пристрою. Подвійний підсилювач пропонує кращу якість звуку, а загальна вихідна потужність 230 Вт RMS надає музиці потужної енергії.
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Потужна музика бездротовим способом

  • Bluetooth®

Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфону

Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфону

Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

Подвійний підсилювач для кращого звуку

Подвійний підсилювач для кращого звуку

Подвійний підсилювач забезпечує кращий звук, зменшуючи перехресну модуляцію між низькочастотним та високочастотним динаміками, оскільки кожен перетворювач має власний підсилювач. Низькі частоти стають насиченими та потужними і не впливають надто сильно на вищі частоти, завдяки чому вони залишаються чистими й детальними. Разом із точною конструкцією активного розділюючого фільтра досягається кращий контроль фази і частотної характеристики кожного перетворювача, що забезпечує більш збалансоване та природне звучання.

MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання

MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання

Технологія MAX Sound забезпечує миттєве підсилення низьких частот, максимально збільшуючи гучність та миттєво гарантуючи найбільш вражаюче прослуховування одним натисненням кнопки. Вдосконалена електронна схема калібрує наявний звук і налаштування гучності, миттєво підсилюючи низькі частоти та гучність до максимального рівня без спотворення. Це забезпечує помітне підсилення звукового спектру та гучності, а також потужне підсилення аудіо, що покращить будь-яку музику.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

7

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

4
3
2

21/10/2020

Україна

Україна

Мал да удал!

Достойный ответ невоспитанным соседям!!! Единственный минус для меня это отображение часов их не видно.. в остальном стильно громко компактно.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FX10 Міні-система Hi-Fi

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FX10 Міні-система Hi-Fi

29/12/2016

Polska

Polska

tania głośna ładna

bardzo bardzo polecam ponieważ uważam że wieża spełni oczekiwania każdego nie dowierzasz to kup i sam się przekonaj

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FX10 Miniwieża Hi-Fi

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FX10 Miniwieża Hi-Fi

11/09/2017

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

Akciósan vettem philips hozza a minőséget tökéletes hangzás rengeteg extra. 2 hete használom imádom.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FX10 Mini Hi-Fi rendszer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FX10 Mini Hi-Fi rendszer

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