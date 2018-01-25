Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Bluetooth® та NFC
Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.
Технологія MAX Sound забезпечує миттєве підсилення низьких частот, максимально збільшуючи гучність та миттєво гарантуючи найбільш вражаюче прослуховування одним натисненням кнопки. Вдосконалена електронна схема калібрує наявний звук і налаштування гучності, миттєво підсилюючи низькі частоти та гучність до максимального рівня без спотворення. Це забезпечує помітне підсилення звукового спектру та гучності, а також потужне підсилення аудіо, що покращить будь-яку музику.
Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.
4.5
з 5
12
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
rafał1979
25/01/2018
Polska
swietna
użytkuje ja drugi rok fajny dzwiek i desing ja moge polecic z czystym sumieniem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FX25 Miniwieża Hi-Fi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FX25 Miniwieża Hi-Fi
marcel9040
02/12/2016
Polska
Polecam
Polecam mini wieżę philips fx25 ze względu na jakość wykonania jak i dźwięku w stosunku do ceny , ciężko znaleźć podobny produkt. Jeśli szukasz mini wieży to nie zastanawiaj się kup philips fx25 z funkcją nfc i bluetooth !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FX25 Miniwieża Hi-Fi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FX25 Miniwieża Hi-Fi
kasia19931212
18/05/2015
Polska
bardzo funkcyjny
[Employee of philipsglobal] sprzet jest bardzo fajny i badzo dobrze wyglada i jestem z niego zadowolona
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FX25 Miniwieża Hi-Fi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FX25 Miniwieża Hi-Fi