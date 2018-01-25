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  • Вражаючий звук без дротів
  • Вражаючий звук без дротів
  • Вражаючий звук без дротів
  • Вражаючий звук без дротів
  • Вражаючий звук без дротів
  • Вражаючий звук без дротів

Більше не доступний

Міні-система Hi-Fi

FX25/12

4.5
| (12) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Вражаючий звук без дротів
Передавайте музику бездротовим способом через Bluetooth® із будь-якого розумного пристрою завдяки технології NFC для миттєвого з’єднання у пару. Подвійний підсилювач пропонує кращу якість звуку, а загальна вихідна потужність 300 Вт RMS забезпечує дивовижно глибокий звук.
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Вражаючий звук без дротів

  • Bluetooth® та NFC

Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфону

Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфону

Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання

MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання

Технологія MAX Sound забезпечує миттєве підсилення низьких частот, максимально збільшуючи гучність та миттєво гарантуючи найбільш вражаюче прослуховування одним натисненням кнопки. Вдосконалена електронна схема калібрує наявний звук і налаштування гучності, миттєво підсилюючи низькі частоти та гучність до максимального рівня без спотворення. Це забезпечує помітне підсилення звукового спектру та гучності, а також потужне підсилення аудіо, що покращить будь-яку музику.

Аудіовхід для портативного відтворення музики

Аудіовхід для портативного відтворення музики

Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

12

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
1

25/01/2018

Polska

Polska

swietna

użytkuje ja drugi rok fajny dzwiek i desing ja moge polecic z czystym sumieniem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FX25 Miniwieża Hi-Fi

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FX25 Miniwieża Hi-Fi

02/12/2016

Polska

Polska

Polecam

Polecam mini wieżę philips fx25 ze względu na jakość wykonania jak i dźwięku w stosunku do ceny , ciężko znaleźć podobny produkt. Jeśli szukasz mini wieży to nie zastanawiaj się kup philips fx25 z funkcją nfc i bluetooth !

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FX25 Miniwieża Hi-Fi

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FX25 Miniwieża Hi-Fi

18/05/2015

Polska

Polska

bardzo funkcyjny

[Employee of philipsglobal] sprzet jest bardzo fajny i badzo dobrze wyglada i jestem z niego zadowolona

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FX25 Miniwieża Hi-Fi

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FX25 Miniwieża Hi-Fi

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