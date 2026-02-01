Сповіщення про збереження чистоти повітря

Сповіщення про збереження чистоти повітря негайно сповістить вам, що настав час замінити фільтр. Якщо фільтр негайно не замінити, пристрій перестане працювати, щоб не допустити неефективного очищення повітря. Отож, у вас завжди є гарантія, що повітря очищене.