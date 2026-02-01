Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
FY1114/10
Вдихніть різницю
Фільтр Nano Protect ефективно усуває з повітря частки розміром від 0,02 мкм*, у тому числі дрібний пил, пилок, пилових кліщів, бактерії та деякі віруси.
Для мийки повітря HU5930/10
Рекомендована заміна: кожні 12 місяців
Просто вийміть фільтр з упаковки, замініть використаний фільтр у пристрої й натисніть кнопку скидання на інтерфейсі користувача
Сповіщення про збереження чистоти повітря негайно сповістить вам, що настав час замінити фільтр. Якщо фільтр негайно не замінити, пристрій перестане працювати, щоб не допустити неефективного очищення повітря. Отож, у вас завжди є гарантія, що повітря очищене.
Фільтр NanoProtect ефективно видаляє забруднюючі речовини розміром до 0,02 мкм*, включаючи дрібний пил, пилок, пилових кліщів, бактерії та деякі віруси. Площа поверхні розгортається до 1,17 м2 для високоефективної фільтрації. Зменште кількість алергену й захистіть себе від симптомів алергії.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
Відгуки
Протестовано IUTA. Відповідно до Звіту про оцінку мікробіологічного ризику 2008 р. Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) віруси пташиного грипу, людського грипу, легіонела, віруси гепатиту та коронавірус атипової пневмонії мають розмір понад 20 нанометрів (0,02 мкм).