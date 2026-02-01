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  • Standard Product Photo Philips NanoProtect Filter Series 1 FY1114/10
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1
  • Standard Product Photo Philips NanoProtect Filter Series 1 FY1114/10
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1

Більше не доступний

Фільтр NanoProtect

FY1114/10

Вдихніть різницю

Фільтр Nano Protect ефективно усуває з повітря частки розміром від 0,02 мкм*, у тому числі дрібний пил, пилок, пилових кліщів, бактерії та деякі віруси.

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Вдихніть різницю

  • Для мийки повітря HU5930/10

  • Рекомендована заміна: кожні 12 місяців

Фільтр легко встановлювати

Просто вийміть фільтр з упаковки, замініть використаний фільтр у пристрої й натисніть кнопку скидання на інтерфейсі користувача

Сповіщення про збереження чистоти повітря

Сповіщення про збереження чистоти повітря

Сповіщення про збереження чистоти повітря негайно сповістить вам, що настав час замінити фільтр. Якщо фільтр негайно не замінити, пристрій перестане працювати, щоб не допустити неефективного очищення повітря. Отож, у вас завжди є гарантія, що повітря очищене.

Ефективне видалення забруднюючих речовин із фільтром NanoProtect

Ефективне видалення забруднюючих речовин із фільтром NanoProtect

Фільтр NanoProtect ефективно видаляє забруднюючі речовини розміром до 0,02 мкм*, включаючи дрібний пил, пилок, пилових кліщів, бактерії та деякі віруси. Площа поверхні розгортається до 1,17 м2 для високоефективної фільтрації. Зменште кількість алергену й захистіть себе від симптомів алергії.

Технічні характеристики

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Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

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Примітки

  1. Протестовано IUTA. Відповідно до Звіту про оцінку мікробіологічного ризику 2008 р. Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) віруси пташиного грипу, людського грипу, легіонела, віруси гепатиту та коронавірус атипової пневмонії мають розмір понад 20 нанометрів (0,02 мкм).