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Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2000
Оригінальний зволожувальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію вивільнення невидимого туману NanoCloud, яка забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99% (1)
Запобігає розповсюдженню бактерій та білого нальоту в повітря
Для зволожувачів HU4801/01, HU4803/01 HU4813/10
Рекомендована заміна: кожні 6 місяців
Оригінальний фільтр Philips
Змінні фільтри для зволожувача повітря Philips серії 2000: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Модель вашого зволожувача повітря можна дізнатися на нижній панелі пристрою.
Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 6 місяців (1), зменшуючи клопоти й витрати.
Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.8
з 5
35
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Zlata98
29/04/2022
Україна
Частина акції
Фільтр добре збирає на себе пил та домішки з води
Фільтр добре збирає на себе пил з повітря і бруд з води і не дає можливості розносити його по кімнаті, зручно що його можна доглядати і за рахунок цього термін служби його збільшується. Купували зволожувач повітря на опалювальний період, і фільтр відмінно відслужив весь період.
Плюси
Довгий строк служби та легкий догляд
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Дата використання 2021-12-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Дата використання 2021-12-29
Anastasi197374
26/04/2022
Україна
Частина акції
Добре фільтрує
Фільтр служить дуже добре. Періодично промиваю під водою. Легкий у використанні і заміні.
Плюси
Завжи є в наявності
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Дата використання 2021-10-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Дата використання 2021-10-26
Uliana07
26/04/2022
Україна
Частина акції
Чудовий фільтр
Унікальний зволожуючий фільтр, який забезпечує високу продуктивність мого зволожувача повітря. Запобігає розповсюдженню бактерій і білого пилу. Покупкою задоволена, рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
(1) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.
(2) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією.