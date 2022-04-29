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  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401

Більше не доступний

Зволожувач повітря серії 2000Зволожуючий фільтр

FY2401/30

4.8

| (35) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб

Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2000

Оригінальний зволожувальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію вивільнення невидимого туману NanoCloud, яка забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99% (1)

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Технологія NanoCloud із гігієнічним зволоженням

Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2000

  • Запобігає розповсюдженню бактерій та білого нальоту в повітря

  • Для зволожувачів HU4801/01, HU4803/01 HU4813/10

  • Рекомендована заміна: кожні 6 місяців

  • Оригінальний фільтр Philips

Сумісність із зволожувачами повітря Philips серії 2000

Сумісність із зволожувачами повітря Philips серії 2000

Змінні фільтри для зволожувача повітря Philips серії 2000: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Модель вашого зволожувача повітря можна дізнатися на нижній панелі пристрою.

Довговічні фільтри зі строком служби до 6 місяців

Довговічні фільтри зі строком служби до 6 місяців

Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 6 місяців (1), зменшуючи клопоти й витрати.

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

35

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

4
2

29/04/2022

Україна

Україна

Фільтр добре збирає на себе пил та домішки з води

Фільтр добре збирає на себе пил з повітря і бруд з води і не дає можливості розносити його по кімнаті, зручно що його можна доглядати і за рахунок цього термін служби його збільшується. Купували зволожувач повітря на опалювальний період, і фільтр відмінно відслужив весь період.

Плюси

Довгий строк служби та легкий догляд

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Дата використання 2021-12-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Дата використання 2021-12-29

26/04/2022

Україна

Україна

Добре фільтрує

Фільтр служить дуже добре. Періодично промиваю під водою. Легкий у використанні і заміні.

Плюси

Завжи є в наявності

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Дата використання 2021-10-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Дата використання 2021-10-26

26/04/2022

Україна

Україна

Чудовий фільтр

Унікальний зволожуючий фільтр, який забезпечує високу продуктивність мого зволожувача повітря. Запобігає розповсюдженню бактерій і білого пилу. Покупкою задоволена, рекомендую.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

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Примітки

  1. (1) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.

  2. (2) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією.