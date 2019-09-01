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Здорове повітря, завжди
Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію NanoCloud, яка заснована на процесі випаровування наномолекул чистої водяної пари та забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99%. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здорове повітря, завжди
Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію NanoCloud, яка заснована на процесі випаровування наномолекул чистої водяної пари та забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99%. Переглянути усі переваги
Здорове повітря, завжди
Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію NanoCloud, яка заснована на процесі випаровування наномолекул чистої водяної пари та забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99%. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здорове повітря, завжди
Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію NanoCloud, яка заснована на процесі випаровування наномолекул чистої водяної пари та забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99%. Переглянути усі переваги
Фільтр зволожувача
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Заміна фільтра на оригінальний зволожуючий фільтр Philips забезпечує стабільно високу та ефективну роботу вашого зволожувача повітря. Він розроблений спеціально для вказаного пристрою та ідеально підходить до нього, забезпечуючи безперебійну роботу зволожувача.
Унікальна технологія NanoCloud заснована на процесі природного випаровування чистої водяної пари. Через невеликий розмір молекул пари бактеріям або залишкам надзвичайно важко прикріпитися до них. Ця технологія зволожує повітря та поширює на 99% менше бактерій, ніж провідні ультразвукові зволожувачі повітря (1).
Цей зволожуючий фільтр забезпечує стабільний захист і гарантує оптимальну фільтрацію до 6 місяців.
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