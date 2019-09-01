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    Genuine replacement filter

    Фільтр зволожувача

    FY2401/30
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Здорове повітря, завжди Здорове повітря, завжди Здорове повітря, завжди
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      Genuine replacement filter Фільтр зволожувача

      FY2401/30
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Здорове повітря, завжди

      Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію NanoCloud, яка заснована на процесі випаровування наномолекул чистої водяної пари та забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99%. Переглянути усі переваги

      Genuine replacement filter Фільтр зволожувача

      Здорове повітря, завжди

      Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію NanoCloud, яка заснована на процесі випаровування наномолекул чистої водяної пари та забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99%. Переглянути усі переваги

      Здорове повітря, завжди

      Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію NanoCloud, яка заснована на процесі випаровування наномолекул чистої водяної пари та забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99%. Переглянути усі переваги

      Genuine replacement filter Фільтр зволожувача

      Здорове повітря, завжди

      Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію NanoCloud, яка заснована на процесі випаровування наномолекул чистої водяної пари та забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99%. Переглянути усі переваги

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        Genuine replacement filter

        Genuine replacement filter

        Фільтр зволожувача

        Усього:

        Здорове повітря, завжди

        Технологія NanoCloud із гігієнічним зволоженням

        • Запобігає розповсюдженню бактерій та білого нальоту в повітря
        • Для зволожувачів HU4801/01, HU4803/01 HU4813/10
        • Рекомендована заміна: кожні 6 місяців
        Ідеально підходить для стабільно високої ефективності

        Ідеально підходить для стабільно високої ефективності

        Заміна фільтра на оригінальний зволожуючий фільтр Philips забезпечує стабільно високу та ефективну роботу вашого зволожувача повітря. Він розроблений спеціально для вказаного пристрою та ідеально підходить до нього, забезпечуючи безперебійну роботу зволожувача.

        На 99 % менше бактерій завдяки технології NanoCloud (1)

        На 99 % менше бактерій завдяки технології NanoCloud (1)

        Унікальна технологія NanoCloud заснована на процесі природного випаровування чистої водяної пари. Через невеликий розмір молекул пари бактеріям або залишкам надзвичайно важко прикріпитися до них. Ця технологія зволожує повітря та поширює на 99% менше бактерій, ніж провідні ультразвукові зволожувачі повітря (1).

        Строк служби: до 6 місяців

        Строк служби: до 6 місяців

        Цей зволожуючий фільтр забезпечує стабільний захист і гарантує оптимальну фільтрацію до 6 місяців.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          0,102 kg
          Країна походження
          Китаї
          Розміри упаковки (ДxШxВ)
          80 х 135 х 250 mm
          Вага з упаковкою
          0,175 kg
          Розміри виробу (ДxШxВ)
          502 х 130 х 30 мм

        • Заміна

          Сумісність із
          • HU4801/01
          • HU4803/01
          • HU4813/10

        • Сумісність

          Підходять для цих моделей
          • HU4801
          • HU4802
          • HU4803
          • HU4810
          • HU4811
          • HU4813
          • HU4814

        • Заміна

          Вбудований фільтр
          Рекомендована заміна: кожні 6 місяців

        • Вага та розміри

          Колір (кольори)
          Темно-сірий

        • Ефективність

          Фільтр
          Зволожуючий фільтр
          Фільтрація бактерій
          До 99% менше (1)

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            Ризики, пов’язані з продуктом
            • (1) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією

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