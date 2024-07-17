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FY4440/30
Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день
Наша 3-ступенева технологія фільтрування з NanoProtect HEPA, фільтром з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів.
Видаляє алергени, бактерії та віруси
Для очищувачів AC3858/50 та AC3854/50
Фільтрує 99,97% розміру 0,003 мкм
Фільтрує гази та запахи
Оригінальний фільтр Philips було розроблено разом із самим пристроєм для забезпечення ідеальної сумісності, що гарантує безперебійну роботу пристрою.
Перед випуском із заводу повітряні фільтри Philips проходять комплекс обов’язкових і жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Наші фільтри розроблені для забезпечення найвищої ефективності очищувачів Philips до останнього дня строку служби фільтра.
У циліндричному фільтрі «3-в-1» об’єднані три типи фільтрів для того, щоб ваш пристрій працював так само, як і в перший день. (6) Фільтр з активованим вугіллям, фільтр HEPA та фільтр попереднього очищення – це оптимальне поєднання для фільтрування забруднюючих речовин, вірусів, алергенів та бактерій. Щоб ви могли дихати чистішим повітрям, ми рекомендуємо міняти всі три фільтри одночасно.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
3.1
з 5
9
Відгуки
Szabina94
17/07/2024
Magyarország
Kiváló :)
Nagyon sok port össze szed, kisfiam allergiája miatt szereztük be azóta itthon nincs gond! Csak ajánlani tudom!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Eredeti csereszűrő FY4440/30 Integrált 3 az 1-ben
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Eredeti csereszűrő FY4440/30 Integrált 3 az 1-ben
Alexxito
14/11/2020
Magyarország
A termék kiváló
Rengeteg por ,hajszál és szagokat eltávolítása kepes. Jo készülék.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Eredeti csereszűrő FY4440/30 Integrált 3 az 1-ben
Так, я рекомендую цей продукт
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Mariusz1982PT
20/03/2023
Polska
Czas zycia diltra
Byloby 5 gwiazek gdyby wytrzymal chociaz 30 miesiecy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Zintegrowany filtr 3w1 FY4440/30 NanoProtect HEPA
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Zintegrowany filtr 3w1 FY4440/30 NanoProtect HEPA
(1) Рекомендований термін служби розраховується на основі середньої тривалості експлуатації користувачами Philips та даних рівня забруднення навколишнього середовища ВООЗ. На фактичний строк служби впливає середовище та частота використання.
(2) Актуально лише для окремих моделей із можливістю підключення
(3) Актуально лише для країн, в яких є магазини Philips
(4) Фільтр HEPA NanoProtect забезпечує менший опір потоку повітря, ніж матеріал фільтра HEPA H13, що дозволяє очищувачу повітря Philips з функцією NanoProtect забезпечити вищий коефіцієнт подачі чистого повітря (CADR), ніж із сертифікованим фільтром HEPA H13 відповідного розміру.
(5) З повітря, яке проходить крізь фільтр; перевірено аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.
(6) Залежить від того, який фільтр використовується із очищувачем Philips AC1711 або 1715
(7) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в Airmid Health group Ltd.; у камері для тестування розміром 28,5 м³ містився вірус грипу A(H1N1).
(8) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в зовнішній лабораторії в камері для тестування з вірусом пташиного бронхіту за допомогою фільтра Philips HEPA NanoProtect.